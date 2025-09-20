Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 20 septembre 2025, 19 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez le tirage du loto de ce samedi 20 septembre. La FDJ vous offre la chance de remporter 19 millions d'euros.

Quoi de mieux pour terminer la semaine qu'un très gros chèque de 19 millions d'euros ? De quoi largement se remonter le moral en cette journée pluvieuse pour une majorité de la France. Peut-être qu'un chanceux aura un rayon de soleil dans sa journée. Pour avoir une chance d'être cette personne, il faut jouer au loto de ce samedi 20 septembre. Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente physique de la Française des Jeux. Vous devrez remplir une grille en cochant cinq numéros sur 49 et un numéro chance sur dix. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot !

Que feriez-vous si vous gagnez ce soir ? Au fil des ans, les histoires de grands gagnants se cumulent et ne se ressemblent pas toutes. La FDJ répertorie les histoires les plus insolites, comme celle du gagnant du Loto de la fête des mères en 2019. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait bien remporté le jackpot de 12 millions d'euros, alors il a dû aller chercher une loupe pour bien vérifier les résultats ! Il y a aussi un couple qui a remporté un jackpot de 15 millions d'euros en décembre 2019, juste après leur réveillon de Noël. Les invités étaient partis et les enfants étaient couchés, mais ils ont décidé de les réveiller pour fêter la bonne nouvelle ! Et vous, comment pensez-vous que vous réagiriez si vous remportiez une telle somme ?