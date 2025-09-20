Corrida : pourquoi Jeremstar est-il en garde à vue ?

L'influenceur a fait irruption dans les arènes de Nîmes avant une corrida avec une pancarte "Fuck la corrida". Il a été arrêté et placé en garde à vue.

On l'a connu dans des positions bien moins sérieuses et militantes. L'influenceur Jeremstar a fait irruption, vendredi 19 septembre, dans les arènes de Nîmes avant une corrida. Celle-ci a lieu chaque année pour l'ouverture de la feria des Vendanges. Avant que les taureaux ne fassent leur entrée, il est descendu jusque sur la scène en brandissant une pancarte "Fuck la corrida". Sur ses réseaux sociaux, on peut lire : "Je déteste la corrida. Ce n'est pas de l'art, mais de la torture animale. Cette tradition ignoble doit être abolie".

Il a rapidement été plaqué au sol puis sorti de la piste, comme on peut le voir sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par l'association de défense des animaux Peta, qui revendique l'action. Jeremstar ainsi que deux autres personnes ont été placés en garde à vue, selon des informations de BFMTV.

Le débat sur la corrida est régulièrement abordé ces dernières années. Ses détracteurs jugent la pratique comme une torture et de la maltraitance animale. Ceux qui souhaitent que la corrida reste une tradition française assurent que c'est un art qui rassemble lors d'événements comme la feria des Vendanges de Nîmes.