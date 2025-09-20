Emmanuel Macron appelle à "punir très fermement les auteurs d'actes antisémites"

Le président de la République a demandé à Gérald Darmanin "d'instruire les procureurs pour améliorer la réponse de la justice", face aux actes antisémites.

Emmanuel Macron veut plus de fermeté face à l'antisémitisme en France. Alors que le nombre d'actes antisémites a largement augmenté depuis le 7 octobre 2023, le président a publié, samedi 20 septembre, un communiqué sur les réseaux sociaux condamnant "l'antisémitisme et ses nouvelles formes". En 2024, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) avait relevé 1 570 actes antisémites, un chiffre stable par rapport à 2023, mais en nette hausse comparé à l'année 2022. 435 actes antisémites avaient été relevés cette année-là.

Face à ce constat alarmant, Emmanuel Macron assure avoir demandé au ministre démissionnaire de la Justice Gérald Darmanin "d'instruire les procureurs pour améliorer encore la réponse de la justice". Il écrit savoir "l'inquiétude des Français juifs" et avoir reçu des demandes pour une meilleure "justice et protection" : "Angoisse, solitude, peur : cette semaine encore, ils m'ont dit combien leur vie a changé depuis le 7 octobre."

Pour Emmanuel Macron, il y a "deux mots d'ordre : vigilance absolue et réponse immédiate, pour repérer et punir très fermement les auteurs d'actes antisémites". "Face à la haine, la République aura toujours le dernier mot. La Nation sera toujours mobilisée", conclut le chef de l'État.