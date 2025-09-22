Normandie. Une commune veut changer de nom, l'Etat a déjà refusé en pointant un coup "touristique"

Le maire de cette commune normande souhaite renommer le territoire avec une appellation qu'il estime plus juste, mais déjà retoquée une fois...

La deuxième tentative sera-t-elle la bonne ? Sans en avoir la certitude, le maire de cette commune normande a décidé de lancer une nouvelle procédure pour renommer la ville. Il n'a pas été découragé par l'échec du premier essai, au contraire la décision rendue à l'époque par Matignon semble lui être restée en travers de la gorge. Cet édile, c'est celui de Ouistreham, Romain Bail. Le maire Horizons s'apprête à réemprunter le (long) chemin administratif nécessaire pour demander un changement de nom en 2025 rapporte Liberté, le bonhomme libre.

Pour ce nouvel essai, l'objectif est le même que celui fixé en 2014 : faire de Ouistreham, la commune nommée Ouistreham Riva-Bella. Une appellation qui est celle qui l'on trouve sur les panneaux d'entrée et de sortie de la ville depuis le 6 octobre 2014, sur décision du maire. Selon Romaine Bail, ce nom est plus juste et permet de "recréer une identité une et entière, entre Riva-Bella et le bourg de Ouistreham". "Il y a une volonté de faciliter la cohésion sociale, de ne plus opposer les administrés qui vivent au bourg et au port à ceux de Riva-Bella, le quartier le plus chic de la ville", déclaré l'élu dans une interview donnée au Monde en décembre 2014 pour expliquer ses motivations.

Si la réputation de Ouistreham n'est plus à faire, celle du quartier de Riva-Bella non plus. Ce nom a initialement été donné à une plage de ce coin du Calvados et a été pris du nom qu'un fabriquant caennais avait donné à sa villa de bord de mer, une des premières construites en 1866, rapporte France 3. Avec le temps, cette plage est devenue une station balnéaire baptisée Ouistreham Riva-Bella. Un nom que le maire souhaite utiliser pour la totalité de la commune normande. "C'est à la fois une ville qui s'appelle Ouistreham qui date du moyen-âge, mais aussi une station balnéaire qui s'est développée à la fin du XIXe siècle", insistait le maire auprès de l'antenne de France Télévisions toujours en 2014.

© René Hourdry

Mais la procédure officiellement lancée en 2015 auprès de la préfecture avait échoué en 2018. Après avoir consulté le dossier du maire de Ouistreham, agrémenté des avis du conseil départemental de Calvados, de la direction des Archives départementales et de la direction territoriale de La Poste, le ministère de l'Intérieur et la commission de révision du nom des communes avaient rejeté la demande. Une décision rendue officielle par Journal officiel du 5 novembre 2018 qui énumérait les communes ayant pu changer de nom et ne citait par Ouistreham. Les autorités avaient jugé à l'époque que les motivations de Romain Bail étaient "plus touristique qu'historique" écrivait Ouest-France. Une "décision parisienne [...] absurde et [qui] ne reconnaît pas la vie et l'identité du territoire", déplorait alors Romain Bail.

Le maire normand avait aussi prévenu : "Rien ne nous empêchera de continuer à défendre nos couleurs et notre histoire !" Sept ans plus tard, il joint les actes à la parole en annonçant une nouvelle tentative. Mais, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, il n'est pas dit que le demande pour transformer Ouistreham et Ouistreham Riva-Bella soit acceptée. A moins d'un nouvel argument ?