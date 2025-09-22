Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 22 septembre 2025, 20 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Loto de ce lundi 22 septembre. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter 20 millions d'euros.

Que feriez-vous avec 20 millions d'euros ? Avant de vérifier si vous avez bien coché les bons numéros ou non, c'est une question à se poser. 20 millions d'euros, c'est de quoi acheter une villa de luxe avec piscine sur la Côte d'Azur, un hôtel particulier à Paris, une collection de belles voitures… Mais vous voudriez peut-être avoir un train de vie plus que confortable au lieu de tout dépenser tout de suite. Faire des voyages, acheter une belle maison, faire des heureux autour de vous et soutenir une cause qui vous tient à cœur.

Quelle que soit votre manière de dépenser vos éventuels gains, il est important de les réclamer. Saviez-vous que vous avez 60 jours pour vous manifester auprès de la FDJ si vous remportez le jackpot au Loto ? Une fois ce délai dépassé, vous ne pourrez plus réclamer vos gains. Il est déjà arrivé qu'un joueur ayant remporté 5 millions d'euros ne se manifeste pas et perde cette somme. Alors n'oubliez pas de bien vérifier vos jeux sur l'application ou vos tickets si vous jouez en point de vente physique. Ce serait tout de même dommage de laisser passer une telle chance, même si vous ne remportez pas le jackpot, plusieurs milliers d'euros peuvent parfois changer la vie.