Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 24 septembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Loto de ce mercredi 24 septembre. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter la somme de 21 millions d'euros.

Que feriez-vous avec 21 millions d'euros ? Vous pourriez largement changer de vie, avec une nouvelle maison au soleil, une belle voiture, des vacances quand vous en avez envie ! Vous pourriez aussi faire plaisir à vos proches et même soutenir une cause qui vous tient à cœur.

Saviez-vous que si vous êtes plusieurs à remporter le jackpot le même soir, avec la même combinaison, vous devrez partager vos gains ? Si vous gagnez 21 millions d'euros ce soir, mais qu'un autre joueur a la même grille que vous, ce qui est possible, vous ne remporterez pas chacun 21 millions d'euros. Même si vous ne gagnez que la moitié de ce jackpot, 10,5 millions d'euros sont déjà largement suffisants pour changer drastiquement votre vie !

Retrouvez les résultats du Loto en direct dans cet article

Les grilles qui sont le plus souvent jouées sont celles dont les chiffres se suivent (1 – 2 – 3 – 4 – 5) alors que les moins jouées sont celles dont aucun numéro ne se suit. Vous pouvez utiliser cette technique si vous voulez être la seule personne à remporter le gain. Mais encore faut-il remporter le gros lot.