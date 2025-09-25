Résultat de l'EuroDreams : le tirage du jeudi 25 septembre 2025, 20 000 euros par mois pendant 30 ans en jeu

EURODREAMS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroDreams de ce jeudi 25 septembre. La FDJ vous offre la chance de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7,2 millions d'euros.

Que diriez-vous de devenir rentier ? La FDJ met en jeu 20 000 euros par mois pendant 30 ans au tirage de l'EuroDreams. Cela représente 7,2 millions d'euros en tout. Cela signifie que vous aurez une rente plus que confortable jusqu'en 2055 ! De quoi vivre dans le confort avec une belle maison, plus de soucis financiers, pas d'inquiétude quand votre voiture fait des bruits étranges… Et même aider vos proches ou soutenir une cause qui vous tient à cœur.

Saviez-vous que même si vous n'avez pas réussi à trouver tous les bons numéros et le N°Dream, vous pouvez tout de même gagner une belle rente ? Il y a le rang 1 avec tous les bons numéros qui vous permettent de gagner 20 000 euros par mois pendant 30 ans, mais aussi le rang 2, sans le N°Dream, qui vous offre 2 000 euros par mois pendant 5 ans (120 000 euros en tout). Un troisième rang est même prévu pour cette année, mais on ne connaît encore les conditions pour le remporter, ni le gain qui y serait associé.

