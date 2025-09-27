Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 27 septembre 2025, 22 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. 22 millions d'euros ont été mis en jeu pour le tirage du Loto de la FDJ, ce samedi 27 septembre 2025. Avez-vous trouvé les bons numéros ? Pour le savoir, découvrez sans plus attendre les résultats !

Pour son nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux (FDJ) a proposé ce samedi 27 septembre de remporter la coquette somme de 22 millions d'euros. Pour jouer, il n'est pas trop tard car vous avez jusqu'à 20 h 15 ce samedi soir pour jouer. Et si vous arrivez trop tard, gardez en tête que la FDJ propose tous les samedis, lundis et mercredis de vous rattraper en matière de Loto. Vous pouvez même jouer à d'autres tirages comme l'Euromillions ou l'Euro Dreams. Alors, votre vie a-t-elle une chance d'être chamboulée ce samedi soir ? Pour cela, découvrez sans plus attendre les résultats, ainsi que le joker+ et les 10 codes gagnants de ce nouveau tirage.

Chaque semaine, la FDJ propose les lundis, mercredis et samedis, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de faire une sélection de six numéros. Les cinq premiers sont à choisir de 1 à 49, et le sixième, le numéro chance, doit être compris entre 1 et 10. La cagnotte est, par la suite, attribuée si et seulement si vous parvenez à découvrir la combinaison gagnante. Mais attention, le Loto étant un jeu de hasard, il vous faut donc croire en votre bonne étoile. En effet, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le jackpot. Alors, à vos grilles !