Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 29 septembre 2025, 23 millions d'euros à remporter [EN DIRECT]

LOTO. Les 23 millions d'euros mis en jeu par la FDJ pour le tirage du Loto du lundi 29 septembre 2025 ont-ils été remportés ? Découvrez les résultats sur notre page.

Le tirage du Loto du lundi 29 septembre 2025 arrive. Est-ce que le jackpot de 23 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux (FDJ) ce lundi a été remporté ? Les résultats seront connus dans la soirée. Quelqu'un parviendra-t-il à trouver les bons numéros ? Il s'agira de remporter une belle somme avec laquelle le ou les gagnants pourront se mettre à l'abri des coups durs pendant un certain temps, et peut-être même réaliser quelques rêves.

Acheter une belle maison, une voiture de sport ou de luxe, voyager à l'autre bout du monde… C'est peut-être votre chance avec ce tirage du Loto de la FDJ ce lundi soir. Pour cela, il faut donc jouer. La cagnotte est remportée seulement si vous cochez les six bons numéros et que personne d'autre ne joue les mêmes. Flash rapide, MultiChances, grilles multiples, Joker +… La Française des Jeux vous propose plusieurs options pour maximiser vos chances de devenir l'heureux gagnant du Loto, ou du moins de vous permettre de remporter une jolie somme. Ainsi, avec l'option "second tirage", vous pouvez rejouer les numéros d'une grille, hors numéro chance, à chaque tirage du Loto. Elle coûte 80 centimes de plus qu'un ticket classique, mais permet de tenter sa chance une autre fois.

Les résultats du tirage de la FDJ de ce lundi 29 septembre seront connu dans la soirée. Il apparaîtront ci-dessous une fois annoncés :

Avant de jouer, il est bon de se rappeler que cela reste un jeu de chance et de hasard, puisque la probabilité de remporter le jackpot est d'une sur plus de 19 millions. Vous pouvez aussi remporter des gains intermédiaires (une chance sur six). Ces gains sont plus ou moins élevés en fonction du nombre de numéros trouvés. Bonne chance à tous et à toutes !