Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 1er octobre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. La FDJ a mis 2 millions d'euros en jeu pour le nouveau tirage du Loto de ce mercredi 1er octobre 2025. Découvrez les résultats en direct dans cet article.

Les jeux sont faits : vous aviez jusqu'à 20h15 pour remplir et déposer une grille chez votre buraliste ou sur le site FDJ.fr afin de tenter de remporter le jackpot du Loto. Ce mercredi 1er octobre 2025, la Française des Jeux (FDJ) a mis 2 millions d'euros en jeu. Car oui, la dernière cagnotte lundi, de 23 millions d'euros, avait été remportée. Un autre chanceux deviendra-t-il millionnaire ce soir ? En tout cas, certains pourraient repartir avec de jolies sommes, même sans trouver la combinaison gagnante complète. Lundi, cinq joueurs sont aussi repartis avec 39.760,40 euros ! Qu'en est-il ce soir ? Le tirage est effectué à 20h20, et les résultats diffusés vers 21 heures. Découvrez en direct la combinaison gagnante, ainsi que les numéros tirés au sort, qui font remporter à leur propriétaire la jolie somme de 20.000 euros :

Chaque semaine, la FDJ vous propose trois tirages du Loto, les lundis, mercredis et samedis. Le premier jackpot commence à 2 millions d'euros. S'il n'est pas remporté, il augmente d'un million d'euros pour le prochain tirage, chaque soir de jeu, jusqu'à ce que la cagnotte soit remportée. Et ce n'est pas une mince affaire ! Vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Pour jouer, rien de plus simple : acheter une grille, à 2,20 euros, et y sélectionner cinq nombre entre 1 et 49. Il vous faudra aussi choisir un sixième, le numéro chance, compris entre 1 et 10.

Et si vous ne souhaitez pas tout laisser au hasard, vous pouvez vous fier à un peu de mathématiques. La FDJ met en effet à disposition un tableau de statistiques des numéros sortis sur l'ensemble des tirages Loto. Les trois numéros tirés les plus souvent sont par exemple le 31, le 6 et le 15. Mais attention, si cette méthode peut débloquer toute panne d'inspiration quant au choix des numéros, elle n'est pas miraculeuse. Le Loto reste un jeu basé sur la chance.