Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 3 octobre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Découvrez en direct le nouveau tirage de l'Euromillions. Ce vendredi 3 octobre 2025, la FDJ a mis 29 millions d'euros en jeu.

Les jeux sont faits : il n'est plus possible de déposer une grille pour tenter de remporter le jackpot de l'Euromillions. Ce vendredi 3 octobre 2025, la Française des Jeux (FDJ) a mis 29 millions d'euros en jeu. Pour remporter la cagnotte, il suffisait de sélectionner cinq nombres ainsi que deux étoiles sur la grille. Cela paraît simple, mais les statistiques ne sont pas en votre faveur : vous n'avez qu'une chance sur plus de 139 millions de toucher le gros lot. Le hasard sera-t-il clément ce vendredi soir ? En tout cas, on sait qu'une personne en France sera millionnaire, grâce au code MyMillion, qui assure au propriétaire de la grille un gain d'un million d'euros. Le tirage est effectué vers 20h20, et les résultats disponibles après 21 heures. Découvrez en direct dans cet article les résultats :

Il n'y a pas que le gros lot à décrocher. Si la somme de 29 millions d'euros est alléchante, les chances très minces de l'emporter peuvent rebuter toute personne souhaitant jouer. Mais d'autres gains sont possibles. Par exemple, lors du tirage – non remporté – de mardi, huit personnes en Europe, dont une en France, ont trouvé les cinq bons numéros et l'une des deux étoiles, ce qui leur a fait gagner 62 213,20 euros. 47 personnes, dont 7 en France, ont aussi eu quatre bons numéros et deux étoiles, avec un gain de 770,80 euros.

Vous en avez assez du hasard, ou vous ne savez tout simplement pas quels numéros choisir ? Vous pouvez par exemple mettre votre espoir dans les mathématiques. Sur son site, la FDJ met à disposition les statistiques du tirage de l'EuroMillions, dont les dernières combinaisons gagnantes et les numéros qui sortent le plus souvent. Mais là encore, attention : ce n'est pas une recette miracle. Les tirages restent le royaume de la chance.