Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 4 octobre 2025, [EN DIRECT]

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage Loto de ce samedi 4 octobre. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter la somme de 3 millions d'Euros.

Que feriez-vous avec 3 millions d'Euros ? Vous pourriez acheter la maison de vos rêves, faire le tour du monde ! Vous pourriez aussi continuer à vivre tel que vous le faites déjà, mais avec la certitude de ne plus jamais avoir de soucis financiers, que ce soit quand la voiture tombe en panne ou quand le toit fuit, tout en pouvant vous faire plaisir quand vous le souhaitez.

3 millions d'Euros, c'est la somme que met en jeu la FDJ ce soir au tirage du Loto. Pour jouer, rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux, ou alors en point de vente physique, pour remplir votre grille ou demander votre flash. Pour remplir une grille, vous devrez cocher cinq numéros et un numéro chance. Si vous avez trouvé la bonne combinaison, c'est le jackpot ! Retrouvez, dans cet article, les résultats en direct du tirage du loto.

Le saviez-vous ? La FDJ fait monter le jackpot du Loto d'un million d'Euros à chaque tirage, tant qu'il n'y a pas eu de gagnant. Le jackpot le plus bas est de 2 millions d'Euros et le maximum a été atteint en 2021 avec un jackpot à 30 millions d'Euros. Il a été remporté le 4 décembre par un joueur d'Orgères, en Bretagne.