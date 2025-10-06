Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 6 octobre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Loto de ce lundi 6 octobre. La FDJ vous offre la chance de remporter 4 millions d'euros.

Les tirages s'enchaînent et le jackpot augmente. La FDJ met en jeu 4 millions d'euros au tirage du Loto. Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous feriez avec 4 millions d'euros ? Vous pourriez avoir une nouvelle maison, une belle voiture et même faire de très beaux voyages, tout en pouvant toujours vivre une vie plus que confortable, aider votre entourage et soutenir une cause qui vous tient à cœur.

Pour vivre ce rêve, il faut jouer au tirage du Loto. Alors rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente physique de la Française des Jeux, pour demander votre flash ou remplir votre grille. Retrouvez les résultats en direct dans cet article.

Saviez-vous que certains numéros sont moins tirés que les autres ? Il s'agit du 4, du 32 et du 42, alors que d'autres sont plus fréquents que les autres : le 41, le 22, le 31 et le 7. Cela ne veut pas dire que vous serez certain de remporter le jackpot en jouant ces numéros. Ils ne tombent pas tous ensemble généralement et le Loto est avant tout une affaire de chance.