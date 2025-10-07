Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 7 octobre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour son tirage du mardi 7 octobre 2025, la FDJ a mis en jeu la somme de 17 millions d'euros. Aurez-vous de la chance ce soir ? Découvrez vite tous les résultats !

17 millions d'euros… Il s'agit de la somme mise en jeu ce mardi par la Française des Jeux (FDJ) pour son tirage de l'EuroMillions du mardi 7 octobre 2025. Serez-vous parmi les heureux gagnants de cette belle mise ? Pour le découvrir, rendez-vous sur la page de cet article plus tard dans la soirée.

Les jeux n'étant pas encore faits, il est encore temps de tenter sa chance ce soir ! Mais il est d'ores et déjà possible de se demander ce que ferait le gagnant de 17 millions d'euros… Difficile d'imaginer toutes les perspectives qui s'ouvrent à lui mais on peut déjà penser qu'il pourra réaliser ses rêves les plus fous. Un voyage à l'autre bout du monde pour une durée indéterminée, une nouvelle collection de voitures de sport ou simplement une belle et grande maison… Les éventualités sont infinies !

Découvrez, dès leur officialisations, les bons numéros du tirage de l'EuroMillions ce soir :

Chaque mardi et vendredi, la FDJ propose de décrocher le gros lot lors de son tirage de l'EuroMillions. Le montant de départ est toujours le même avec un minimum de 17 millions d'euros - comme c'est le cas ce soir. La cagnotte grimpe à chaque nouveau tirage si celle-ci n'est pas remportée, dites-vous que ce n'est pas forcément une fatalité.

Car, pour tenter votre chance, rien de plus simple. Moyennant la somme de 2,50 euros, il vous suffit de choisir une sélection de cinq numéros et deux étoiles parmi les numéros proposés. Le tirage de l'EuroMillions restant un jeu de hasard, les chances de pouvoir remporter le jackpot restent infinitésimales. Mais tout n'est pas perdu. Grâce au tirage MyMillion, la FDJ fait de l'un des joueurs de chaque tirage un nouveau millionnaire.