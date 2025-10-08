Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 8 octobre 2025, 5 millions d'euros à remporter [EN DIRECT]

Loto. Ce mercredi 8 octobre 2025, la FDJ a mis en jeu 5 millions d'euros. Quelle sera la combinaison gagnante ? Retrouvez les résultats sans plus attendre !

Est-ce qu'il y aura un grand gagnant ce mercredi soir au Loto ? Le tirage de la FDJ vous propose de gagner jusqu'à 5 millions d'euros ce soir du mercredi 8 octobre. Vous laisserez-vous tenter par le hasard et peut-être par la chance ? C'est le moment de vous demander ce que vous feriez de 5 millions d'euros si vous pouviez acquérir une telle somme.

C'est sûr, ce n'est pas une somme banale : avec 5 millions d'euros, vous pourriez réaliser quelques rêves comme un voyage à durée indéterminée à l'autre bout du monde, une collection de montres de luxe ou simplement un petit chalet à la montagne, pour passer en famille des moments chaleureux en hiver. Mais pour tenter votre chance, il faut maintenant jouer.

Chaque semaine, la FDJ vous propose trois tirages du Loto, les lundis, mercredis et samedis. Le premier jackpot commence à 2 millions d'euros. S'il n'est pas remporté, il augmente d'un million d'euros pour le prochain tirage, chaque soir de jeu, jusqu'à ce que la cagnotte soit remportée. Mais ce n'est pas une mince affaire ! Vous avez une chance sur 19 millions environ de toucher le gros lot.

Pour jouer, rien de plus simple : acheter une grille, à 2,20 euros, et y sélectionner cinq nombres entre 1 et 49. Il vous faudra aussi choisir un sixième, le numéro chance, compris entre 1 et 10. Bonne chance à toutes et à tous !