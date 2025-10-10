Tempête Jerry : un département en vigilance rouge, une cellule de crise ouverte

Un département a été placé en vigilance rouge pour fortes pluies et orages à l'approche de la tempête tropicale Jerry, ce vendredi 10 octobre. Un autre est placé en vigilance orange, pour l'instant.

Ce vendredi 10 octobre, l a Guadeloupe a été placée en vigilance rouge pour "fortes pluies et orages" , et en vigilance orange pour "vagues-submersion" et "vents violents" par Météo-France en raison de la tempête tropicale Jerry. De son côté, la Martinique a été placée en vigilance orange pour "fortes pluies et orages" et "vagues-submersion". Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont aussi sous surveillance, la préfecture a décidé de fermer les établissements scolaires pour la journée de vendredi. Les deux territoires sont pour l'instant placés en vigilance jaune.

En Guadeloupe, la préfecture a mis en place le centre opérationnel départemental, autrement dit : une cellule ce crise. "La houle est en voie d'atténuation", mais "des submersions localisées sont à prévoir sur les côtés exposés", précise la station météorologique. Un dispositif mis en place hier, dès 17 heures (23 heures à Paris). "Le centre de la tempête" se trouve désormais "à 200 km au nord de la Guadeloupe", apprend-on.

200 mm de cumuls et des vagues jusqu'à 4,50 m

"Des pluies diluviennes" se sont abattues "sur La Désirade, Le Moule, St-François, Ste-Anne et Anse-Bertrand", abonde Météo-France. "Une bande spiralée chargée d'orages se met en place sur l'archipel (...) les cumuls vont dépasser les 200 mm sur l'est et le nord de la Grande-Terre, et devraient atteindre 100 à 150 mm ailleurs, localement 200 mm sur le relief", précise l'agence. Une amélioration générale est attendue à la mi-journée.

Sur La Désirade, le vent soufflera très fort avec des rafales autour de 100 à 120 km/h, comme sur la Grande-Terre et Marie-Galante (de 90 à 110 km/h). En Martinique, des cumuls de pluie "pouvant atteindre 100 à 120 mm, localement 150 mm" sont attendus. "La mer est forte avec des creux moyens proches de trois mètres. Les plus hautes vagues pourront atteindre 4 m à 4,50 m", ajoute Météo-France.