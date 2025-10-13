Nicolas Sarkozy en prison : la date et le lieu de son incarcération dévoilés, le dernier verre du condamné a attiré du (beau) monde

Condamné à cinq ans de prison ferme dans le procès libyen, Nicolas Sarkozy est convoqué ce lundi 13 octobre par le parquet national financier. Il sera fixé sur la date et le lieu de son incarcération.

Ce lundi 13 octobre 2025, Nicolas Sarkozy est convoqué depuis 14 heures par le parquet national financier au tribunal de Paris pour connaître la date et le lieu de son incarcération après sa condamnation en septembre à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire dans le procès libyen. Juridiquement, le délai est de quatre mois, mais selon une source bien informée auprès de France Info, ce moment devrait intervenir "avant fin octobre".

Pour sa sécurité, l'ex-président de la République devrait être incarcéré soit dans un "quartier vulnérable" (QPV), soit en quartier d'isolement. En région parisienne, seules deux maisons d'arrêt disposent d'un "quartier vulnérable" : la Santé à Paris et Fleury-Mérogis, en Essonne.

Ses avocats peuvent demander une remise en liberté devant la cour d'appel dès le premier jour de détention, pas avant. Cette dernière a un maximum de deux mois pour statuer sur cette demande. En cas de rejet, Nicolas Sarkozy pourra déposer de nouvelles demandes.

14:31 - Nicolas Sarkozy quitte le tribunal L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, vient de quitter le tribunal sans un mot après sa convocation par le parquet national financier en vue de son incarcération. Une information communiquée par le journal Le Figaro. 14:19 - Le 25 septembre, Nicolas Sarkozy était jugé coupable Fin septembre, Nicolas Sarkozy a été jugé coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire d financement libyens de la campagne présidentielle de 2007 et condamné à 5 ans de prison. S'il a annoncé faire appel, l'ancien chef de l'Etat sera tout de même incarcéré d'ici quelques semaines. Retour sur la journée de sa condamnation : Lire l'article Procès Sarkozy - Kadhafi : l'ancien président incarcéré sous peu, le tribunal justifie la condamnation 14:01 - Nicolas Sarkozy est arrivé au tribunal Nicolas Sarkozy est arrivé un peu avant 14 heures au tribunal judiciaire de Paris, selon l'AFP. L'ex-chef de l'Etat répondra à à un questionnaire sur son état de santé, avant de recevoir les conditions de son incarcération. Il ne s'agit en rien de discussions ou de débat, simplement d'un rendez-vous protocolaire qui ne devrait pas être long pour l'ancien maire de Neuilly-sur-Seine. 13:57 - La prison de la Santé plutôt que Fleury-Mérogis ? Selon Le Figaro, Nicolas Sarkozy pourrait être incarcéré à la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement parisien, plutôt qu'à Fleury-Mérogis, en Essonne. "Quinze jours auparavant le conseiller pénitentiaire de la Chancellerie, le directeur interrégional de Paris ainsi que le directeur de la DAP en personne sont venus faire du repérage à la maison d’arrêt parisienne", apprend-on. Le quotidien révèle que le quartier des détenus vulnérables et celui de l’isolement, ont été visités. L'établissement est neuf et présente des conditions dignes avec des cellules individuelles de 10 à 12m2, selon le journal, avec une douche pour chacune d'entre elles.

Mercredi dernier, Nicolas Sarkozy réunissait une centaine d'ex-collaborateurs avant sa future incarcération pour ce qui fut qualifié de "verre d'adieu", au Pavillon des Étangs, au milieu du bois de Boulogne, d'après Le Figaro. "Les anciens du ministère de l'Intérieur ou de l'Élysée. Services d'ordre, préfets, secrétaires, maquilleuse, conseillers, plumes, organisateurs des meetings... Ils sont presque tous présents", indique le quotidien.

"L'affaire Dreyfus a commencé avec un faux !" leur a déclaré Nicolas Sarkozy selon des propos rapportés par le journal qui y assistait, "Le Comte de Monte-Cristo commence par un faux ! À chaque fois, la vérité finit toujours par triompher, ce n'est qu'une question de temps", a-t-il lancé. Parmi les invités, figuraient l'amiral Guillaud, son ancien chef d'état-major, Emmanuelle Mignon, sa directrice de cabinet dans les deux premières années, Jean-David Levitte, son conseiller diplomatique, et Franck Louvrier, aujourd'hui maire de La Baule.

Emmanuel Moulin, actuel secrétaire général de l'Élysée était également présent, tout comme Rachida Dati, confortée à son poste de ministre de la Culture dans le Gouvernement Lecornu II et proche de Nicolas Sarkozy qu'elle défend toujours.

" Je n'ai aucune haine, je ne suis pas à plaindre"

"Vous qui avez toujours incarné la liberté, vous voici face au risque d'en être privé. Je suis ici pour vous dire le soutien de tous ceux qui ont été à vos côtés, le soutien, bien sûr, et surtout la fierté. Qu'il s'agisse de la campagne de 2007, la dernière qui a vraiment créé un élan politique dans le pays, ou des réformes que vous avez faites et qui n'ont jamais été remises en cause", a déclaré Sébastien Proto, rédacteur des projets de campagne de l'ex-chef de l'Etat de 2012 et 2016, avant d'accueillir Nicolas Sarkozy sur l'estrade, rapporte Le Figaro.

" Je n'ai aucune haine, aucune colère (...) Je ne suis pas à plaindre, j'ai horreur des pleurnicheries. Ce qui compte, pour moi, c'est votre indignation", a dit Nicolas Sarkozy à ses convives, loin d'être résigné avant de connaître son sort, ce lundi.