Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 13 octobre 2025, 7 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour le premier tirage Loto de la semaine, la FDJ propose pas moins de sept millions d'euros à qui trouvera les résultats gagnants !

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

La suite de la semaine se poursuivra mardi 14 octobre avec le tirage de l'Euromillions. Si la somme à remporter sera encore plus alléchante, avec 17 millions d'euros en jeu, elle sera plus difficile à remporter puisque ce ne sont pas quelque 19 millions d'options qui s'offriront aux joueurs, mais bien plus de 139 millions. En effet, sur la grille, il y a 50 chiffres et 12 numéros étoile disponibles. Quoi qu'il en soit, les joueurs auront jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Mercredi, un nouveau tirage Loto sera organisé, suivi d'un tirage EuroDreams permettant de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans ! Enfin, vendredi un second tirage Euromillions, dont le montant de la cagnotte n'est pas encore connu, sera organisé, puis un troisième et dernier tirage Loto aura lieu samedi soir.