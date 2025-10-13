Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 13 octobre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Pour le premier tirage Loto de la semaine, la FDJ proposait pas moins de sept millions d'euros. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats gagnants ?

Le tirage du Loto a livré son résultat. Et il risque d'y avoir des déçus, tout du moins parmi les participants... En effet, le jackpot n'a pas été remporté lundi 13 octobre 2025. Aucun des joueurs ayant tenté sa chance n'est parvenu à parier sur les bons résultats du Loto. Ce sont donc huit millions d'euros qui sont désormais mis en jeu mercredi, lors du prochain tirage organisé par la Française des jeux. Pas de vainqueur du rang un ce soir, ni du rang deux. Les plus gros chanceux ont réussi à cocher quatre des cinq bons chiffres et le numéro Chance. Ils remportent ainsi 3 983,50 euros chacun. Voici tous les résultats Loto du jour :

Tirage du 13/10/2025 2 - 11 - 36 - 45 - 49 / 7

Joker+ 4 709 735

Option 2nd tirage : 13 - 15 - 19 - 30 - 42

10 codes gagnants : A 1471 8562 - C 5525 3318 - F 8976 5726 - J 5376 5354 - J 9078 9893 - - L 5576 6558 - O 3690 2170 - U 6266 0917 - V 2230 2308

La suite de la semaine se poursuivra mardi 14 octobre avec le tirage de l'Euromillions. Si la somme à remporter sera encore plus alléchante, avec 17 millions d'euros en jeu, elle sera plus difficile à remporter puisque ce ne sont pas quelque 19 millions d'options qui s'offriront aux joueurs, mais plus de 139 millions. En effet, sur la grille, il y a 50 chiffres et 12 numéros étoile disponibles. Quoi qu'il en soit, les joueurs auront jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Mercredi, un nouveau tirage Loto sera organisé, suivi d'un tirage EuroDreams jeudi permettant de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans ! Enfin, vendredi, un second tirage Euromillions, dont le montant de la cagnotte n'est pas encore connu, sera organisé, puis un troisième et dernier tirage Loto aura lieu samedi soir.