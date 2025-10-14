Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 14 octobre 2025, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce premier tirage Euromillions de la semaine, 17 millions d'euros sont à remporter. Quelqu'un trouvera-t-il les résultats ?

Pour ceux qui ambitionnaient de remporter un énorme jackpot de 130 millions d'euros ou plus, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Et cela ne veut pas dire que ce ne sera pas votre jour de chance pour autant ! En effet, ce mardi 14 octobre 2025, seulement 17 millions d'euros sont mis en jeu par la Française des jeux et ses homologues. "Seulement" ? Et pour cause, à ce jeu de hasard, il s'agit de la plus petite cagnotte qui puisse être proposée. Il n'en reste pas moins que 17 millions d'euros représentent une sacrée somme. Les participants ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance.

Pour participer à ce jeu de hasard, rien de plus simple ! Les éventuels participants doivent s'acquitter de 2,50 euros minimum, prix d'une grille cochée de cinq chiffres et deux numéros étoile. Le plus dur est de parvenir à déterminer quels seront les chiffres tirés au sort lors du tirage Euromillions et pour cela, mieux vaut se munir de ses éventuels grigris et autres porte-bonheur. Car la grille étant composée de 50 chiffres et 12 numéros étoile, en ne pariant que sur une combinaison classique, un joueur a une chance sur plus de 139 millions de trouver les résultats gagnants. Mais après tout, qui ne tente rien n'a rien estimeront les plus téméraires !