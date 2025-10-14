Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 14 octobre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce premier tirage Euromillions de la semaine, 17 millions d'euros étaient à remporter. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats ?

Pour ceux qui ambitionnaient de remporter un énorme jackpot de 130 millions d'euros ou plus, ce ne sera pas pour aujourd'hui. En effet, ce mardi 14 octobre 2025, seulement 17 millions d'euros étaient mis en jeu par la Française des jeux et ses homologues. "Seulement" ? Et pour cause, à ce jeu de hasard, il s'agit de la plus petite cagnotte qui puisse être proposée. Il n'en reste pas moins que 17 millions d'euros représentent une sacrée somme. Mais alors que les participants avaient jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance, le résultat du tirage est enfin connu.

Et mauvaise nouvelle pour les joueurs qui se voyaient déjà acquérir une île déserte ou faire le tour du monde : il n'y a pas eu de grand vainqueur. Néanmoins, un participant ayant tenté sa chance en France est tout de même parvenu à remporter la coquette somme de 234 121,90 euros. Il a réussi a trouvé quasiment tous les chiffres de la combinaison gagnante à l'exception d'un numéro étoile. Êtes-vous l'heureux élu ?

Tirage du 14/10/2025 5 - 8 - 14 - 16 - 18 / 3 / 10

MyMillion : MJ 556 9345

Prochain rendez-vous, vendredi. La cagnotte sera de 28 millions d'euros. Pour participer à ce jeu de hasard, rien de plus simple ! Les éventuels participants doivent s'acquitter de 2,50 euros minimum, prix d'une grille cochée de cinq chiffres et deux numéros étoile. Le plus dur est de parvenir à déterminer quels seront les chiffres tirés au sort lors du tirage Euromillions et pour cela, mieux vaut se munir de ses éventuels grigris et autres porte-bonheur. Car la grille étant composée de 50 chiffres et 12 numéros étoile, en ne pariant que sur une combinaison classique, un joueur a une chance sur plus de 139 millions de trouver les résultats gagnants. Mais après tout, qui ne tente rien n'a rien estimeront les plus téméraires !