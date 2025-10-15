Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 15 octobre 2025, 8 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage du Loto de ce mercredi 15 octobre propose huit millions d'euros. Allez-vous trouver les résultats gagnants ?

Pour ce tirage Loto, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de huit millions d'euros. Le résultat gagnant sera délivré sur cette page vers 21 heures. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant. Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer !

Comment gagner au tirage du Loto ? C'est la question que tout le monde se pose. Malheureusement, la victoire ne tient pas à une quelconque logique. Tout n'est qu'une affaire de hasard et surtout... de chance ! Le mieux est de cocher les chiffres en lesquels on croit le plus et de se munir de ses meilleurs grigris et autres porte-bonheur. Qui sait, peut-être que cela suffira. Une seule certitude : pour espérer remporter ne serait-ce qu'un petit quelque chose, il faut commencer par jouer. En cochant davantage de chiffres sur une même grille, il est possible en revanche de multiplier vos chances, mais gare au prix. En effet, qui dit plus de chiffres cochés dit coût plus élevé. Et les prix grimpent vite. Compter 4,40 euros pour une grille cochée d'un numéro Chance de plus, et déjà 13,20 euros pour un sixième chiffre au lieu des cinq nécessaires. Il faudra débourser 277,20 euros pour une grille cochée de neuf chiffres et un numéro Chance.