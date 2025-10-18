Résultat du loto (FDJ) : le tirage du samedi 18 octobre 2025, 2 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto de ce samedi 18 octobre 2025. La Française des Jeux vous offre la possibilité de remporter 2 millions d'euros.

La Française des Jeux met en jeu le gain minimum de 2 millions d'euros ce samedi 18 octobre pour le tirage du Loto. Pas forcément de quoi cesser toute activité professionnelle, mais tout de même, il y aura peut-être de quoi se faire plaisir pendant plusieurs années. Pourquoi pas ce voyage dont vous rêvez depuis des années, des travaux dans votre maison ou cette voiture qui vous fait de l'œil ? Pour avoir une chance de remporter le gros lot, il faut jouer.

Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ pour remplir une grille de loto ou obtenir un flash. La grille vous coûtera 2,20 euros pour cinq numéros et un numéro chance. Il est possible de remplir une grille multiple, qui vous permet de cocher plus de numéros, mais son coût augmente à chaque numéro supplémentaire. Dans tous les cas, au moment où les bons numéros seront connus, vous pourrez les retrouver ci-dessous :

Ce samedi soir, vous n'avez que jusqu'à 20h15 pour tenter de remporter le jackpot. Tentez votre chance pour rejoindre le club restreint des personnes devenues millionnaires grâce au Loto. Quoi qu'il en soit, bonne chance à toutes et à tous !