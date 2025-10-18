Prix de la France moche : quelles sont les quatre communes lauréates en 2025 ?

Ce concours organisé par l'association "Paysages de France" a salué cette année quatre communes qui "représentent un peu de la France moche". Les départements de Vendée, Hérault, Eure et Haute-Vienne ont été mis à l'honneur.

Les villages de la France moche ont été sélectionnés, comme chaque automne, par l'association Paysages de France. L'honneur est mis sur des lieux en France qui peuvent être défigurés par la publicité. Dans le palmarès 2025, jeudi 16 octobre, quatre communes ont obtenu des lauriers. "Il ne s'agit pas d'un classement des villes les plus moches, mais de quatre endroits de France, dans quatre communes de France, qui, pour nous, représentent un peu de la France moche", a indiqué l'association, qui a informé les maires concernés il y a quelques jours par voie postale.

Parmi les lauréats, l'association Paysages de France a décerné son prix dans la catégorie "Rien ne nous sera épargné" à la commune de Saint-Gervais en Vendée. Pourquoi ? En raison d'un imposant tableau numérique juste devant la belle église du village. Une installation publicitaire qui interroge l'association à l'origine du concours. "Son installation tout près de l'église du village a-t-elle pour but de mettre en valeur l'un ou l'autre ?", demande l'association.

Panneau publicitaire devant l’église de la commune de Saint-Gervais en Vendée © Association Paysages de France

Plus au sud, la commune de Vendargues dans l'Hérault, également récompensée dans la catégorie "Forêt publicitaire" pour une peu flatteuse installation publicitaire alignant des panneaux d'enseignes dressés le long d'une route nationale. Un décor disgracieux qui incarne, selon l'association, "la laideur ordinaire des entrées de villes françaises".

Le bord de route à l’entrée de Vendargues dans l'Hérault © Association Paysages de France

Des mentions spéciales ont aussi été attribuées pour la commune de Bernay dans l'Eure, couronnée dans la catégorie "Mauvaise herbe" en raison d'un panneau publicitaire pour un cuisiniste installé en plein champ.

"L’Arc de Triomphe du Caddie" à Limoges © Association Paysages de France

Enfin, l'association a attribué un titre dans la catégorie "Monument au moche" au panneau d'enseignes démesuré installé dans une zone commerciale de Limoges en Haute-Vienne. Paysages de France le nomme "L'Arc de Triomphe du caddie".

Le panneau insolite de la commune de Bernay dans l'Eure © Association Paysages de France

Comme le souligne Le Figaro, derrière l'humour, le message se veut clair pour l'association : "Il ne s'agit pas d'un concours des villes les plus laides, mais de lieux qui symbolisent la défiguration du paysage", explique encore l'association. Elle conclut, plus sérieusement : "Espérons que ces prix 2025 ouvriront les yeux de ceux qui se voilent la face au nom du progrès".