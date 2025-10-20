Vol au Louvre : la vidéo du cambriolage, les images folles du braquage du siècle en plein Paris

La vidéo du vol, effectué en plein jour au musée du Louvre, démontre que l'opération menée par les cambrioleurs, le 19 octobre, a été très facile.

Dimanche 19 octobre 2025, le Louvre, symbole mondial de la culture et du patrimoine français, a été victime d'un cambriolage spectaculaire. Et les images vidéo du vol permettent de se rendre compte de la facilité avec laquelle les braqueurs ont opéré. Une vidéo a été prise par un visiteur et a été dévoilée par BFMTV. On y voit un cambrioleur s'emparer des bijoux avec une aisance déconcertante. On constate aussi l'apathie de toutes les personnes présentes dans la galerie, du simple fait que le voleur avait l'apparence d'un agent en plein travail.

Dans la matinée, un commando d'au moins quatre individus a réussi à pénétrer dans la Galerie d'Apollon, haut lieu du musée abritant les diamants de la Couronne et les joyaux des reines de France.

Selon les premières informations relayées par l'AFP, les malfaiteurs auraient utilisé un camion muni d'une nacelle pour atteindre une fenêtre du premier étage, côté Seine. En quelques minutes seulement, ils ont brisé une vitre, neutralisé les alarmes de la salle et forcé deux vitrines blindées à l'aide d'outils de découpe. L'opération n'aurait pas duré plus de sept minutes. Les gardiens, alertés par le bruit et les alarmes internes, ont évacué la zone avant de prévenir la police. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les voleurs, eux, ont eu le temps de disparaître à bord de scooters puissants, abandonnant sur place une partie de leur matériel.

Les enquêteurs privilégient la thèse d'un vol préparé de longue date. Les auteurs connaissaient manifestement les lieux et les routines du musée. Ils ont su profiter d'une zone de travaux pour accéder plus discrètement à la galerie, une faiblesse déjà relevée dans un rapport récent de la Cour des comptes. Le fait d'avoir frappé en pleine matinée, alors que le musée était ouvert, témoigne d'une audace rare. L'opération, rapide et sans violence, évoque davantage un commando professionnel qu'un vol improvisé.

Le butin dérobé est d'une valeur inestimable. D'après le ministère de la Culture, huit bijoux issus des collections royales ont disparu, dont un diadème ayant appartenu à l'impératrice Eugénie, un collier d'émeraudes de Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine et des boucles d'oreilles de la parure de la reine Hortense de Beauharnais. Le célèbre diamant "Régent", l'un des trésors les plus précieux du Louvre, serait en revanche resté à sa place. Ces pièces, véritables témoins de l'histoire de France, ne valent pas seulement par leurs pierres mais aussi par leur dimension symbolique.

Pour les autorités, ce cambriolage révèle les failles d'un système de sécurité pourtant considéré comme parmi les plus avancés du monde. Les accès latéraux, les fenêtres d'entretien et les dispositifs de surveillance semblent avoir été contournés sans grande difficulté. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a reconnu lundi 20 octobre une "faille majeure" et promis une réévaluation complète des protocoles de sécurité des musées nationaux.

"C'est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons", a déclaré le 19 octobre le président Emmanuel Macron, appelant à ce que les bijoux soient retrouvés et les coupables traduits en justice. Une enquête a été ouverte par la brigade de répression du banditisme. Les enquêteurs exploitent désormais les images de vidéosurveillance et les traces laissées sur les lieux.