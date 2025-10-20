Vigilances orages : 42 départements en alerte, des pluies intenses et du vent fort annoncés

Ce lundi 20 octobre, le temps devient très agité en France. 42 départements sont placés en vigilance orages et de fortes rafales sont annoncées.

Après deux semaines de temps calme, la météo s'agite cette semaine. Ce lundi 20 octobre, la France passe sous l'influence d'un système dépressionnaire venu de l'Angleterre. La pluie touche une majeure partie du pays, particulièrement "du sud de l'Aquitaine jusqu'à la Lorraine et les frontières de l'est ". Des coups de tonnerre peuvent aussi retentir. Un front pluvio-orageux se dessine, en effet, sur le nord du pays ainsi que sur le sud-est.

C'est pourquoi Météo France a placé en vigilance jaune 42 départements pour orages : l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, l'Aube, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, la Drôme, l'Essonne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Haute-Corse, les Hauts-de-Seine, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, la Somme, le Var, le Vaucluse, les Vosges, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, l'Yonne et les Yvelines.

© Météo-France

C'est dans le sud-est que les cumuls de pluie pourraient être particulièrement importants, 10 départements ont ainsi été placés en vigilance jaune pluie-inondation. La Drôme, l'Ardèche, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var et les deux départements corses sont concernés. Les cumuls de pluie pourraient atteindre en moyenne 80 mm sur la journée. Au passage des plus forts orages, il peut même tomber entre 30 et 60 mm en seulement deux heures, prévoit La Chaine Météo. Des risques d'inondations ou de ruissellements sont possibles.

De plus, sur la côte atlantique, le vent souffle fort. Les rafales atteignent 80/90 km/h sur les côtes de la Manche ce lundi après-midi. Des alertes vague-submersion ont été déclenchées : les vagues peuvent atteindre 4 à 6 mètres et les coefficients de marée montent à 85. Il faut donc être très vigilant ce lundi face aux orages et aux rafales selon les départements. Le temps restera agité en soirée. Si la pluie va perdurer, le risque d'orages devrait se calmer dès mardi.