Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 20 octobre 2025, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi fera-t-il de vous un heureux millionnaire ? Réponse vers 21 heures. Les résultats seront livrés sur cette page.

La semaine commence en douceur du côté de la Française des jeux. En effet, pour le premier tirage Loto, seulement trois millions d'euros sont mis en jeu. "Seulement" ? Oui car au tirage du Loto la plus petite cagnotte est de deux millions d'euros. À chaque tirage resté sans grand vainqueur, un million d'euros supplémentaire est ajouté. Cela peut ainsi augmenter jusqu'à l'infini, cependant, jusqu'à ce jour, le plus gros jackpot remporté est de 30 millions d'euros selon le site de la FDJ. Il a été remporté en décembre 2021.

À l'époque, le jackpot avait été remis en jeu 28 fois avant de trouver preneur. Il avait finalement été remporté en Ille-et-Vilaine. Il fallait alors avoir parié les 5, 18, 23, 34, 44 et le numéro Chance 5. Des chiffres qui pourront sans doute en inspirer quelques-uns ce lundi soir pour composer leur propre combinaison que l'on espère gagnante. Comme pour chaque tirage Loto, qui ont lieu les lundis, mercredis et samedis, le résultat du Loto sera communiqué ici même vers 21 heures.

Comment multiplier ses chances de remporter le tirage Loto ?

Le saviez-vous ? Il existe une technique pour augmenter ses chances de remporter le tirage du Loto. Mais attention, elle coûte cher et ne garantit pas pour autant la victoire. En effet, s'il est nécessaire de parier sur cinq chiffres parmi les 49 possibles sur la grille, et un numéro Chance parmi les 10 proposés, chacun est libre de cocher davantage de chiffres. Mais en cochant ne serait-ce qu'un numéro Chance de plus, la grille passe de 2,20 euros à 4,40 euros. Comptez 13,20 euros la grille pour six chiffres et un numéro Chance.

Attention néanmoins, rien ne sert d'appeler sa banque pour espérer obtenir un petit crédit et parier sur l'ensemble de la grille. Il n'est possible de cocher que jusqu'à neuf chiffres compris entre 1 et 49 sur une même grille. Pour les plus fortunés, sachez que la grille la plus chère que l'on puisse acheter se compose de huit chiffres compris entre 1 et 49 et de trois numéros Chance. Il faut débourser 369,60 euros pour l'acquérir.