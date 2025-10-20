Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 20 octobre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi a-t-il fait de vous un heureux millionnaire ? Les résultats sont connus.

La semaine commençait en douceur du côté de la Française des jeux. En effet, pour le premier tirage Loto, seulement trois millions d'euros étaient mis en jeu. "Seulement" ? Oui car au tirage du Loto la plus petite cagnotte est de deux millions d'euros. À chaque tirage resté sans grand vainqueur, un million d'euros supplémentaire est ajouté. Cela peut ainsi augmenter jusqu'à l'infini. Cependant, jusqu'à ce jour, le plus gros jackpot remporté est de 30 millions d'euros, selon le site de la FDJ. Il a été remporté en décembre 2021. À l'époque, le jackpot avait été remis en jeu 28 fois avant de trouver preneur. Il avait finalement été gagné en Ille-et-Vilaine. Il fallait alors avoir parié les 5, 18, 23, 34, 44 et le numéro Chance 5.

L'un de ces chiffres est d'ailleurs sorti ce lundi soir. Comme le révèle la Française des jeux sur son site, le 34 fait à nouveau partie de la combinaison gagnante. Et bonne nouvelle : il y a eu un grand vainqueur. Celui-ci avait tenté sa chance en Haute-Garonne. Il dispose désormais de 60 jours pour récupérer son gain. Êtes-vous l'heureux élu ? Voici tous les résultats gagnants :

Tirage du 20/10/2025 12 - 24 - 34 - 38 - 43 et le numéro Chance 1

Joker+ 2 351 277

Option 2nd tirage : 3 - 5 - 7 - 21 - 48

10 codes gagnants : B 2211 8597 - B 3662 4363 - J 4852 4229 - P 4712 4413 - P 9971 2880 - R 9181 5971 - S 7526 0009 - T 2919 6714 - U 6442 7094 - V 3234 6535

Comment multiplier ses chances de remporter le tirage Loto ?

Le saviez-vous ? Il existe une technique pour augmenter ses chances de remporter le tirage du Loto. Mais attention, elle coûte cher et ne garantit pas pour autant la victoire. En effet, s'il est nécessaire de parier sur cinq chiffres parmi les 49 possibles sur la grille, et un numéro Chance parmi les 10 proposés, chacun est libre de cocher davantage de chiffres. Mais en cochant ne serait-ce qu'un numéro Chance de plus, la grille passe de 2,20 euros à 4,40 euros. Comptez 13,20 euros la grille pour six chiffres et un numéro Chance.

Attention néanmoins, rien ne sert d'appeler sa banque pour espérer obtenir un petit crédit et parier sur l'ensemble de la grille. Il n'est possible de cocher que jusqu'à neuf chiffres compris entre 1 et 49 sur une même grille. Pour les plus fortunés, sachez que la grille la plus chère que l'on puisse acheter se compose de huit chiffres compris entre 1 et 49 et de trois numéros Chance. Il faut débourser 369,60 euros pour l'acquérir.