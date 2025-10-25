Arsène Lupin, Zorro, Dracula... Voici les vraies personnes qui se cachent derrière ces héros de roman

Arthur Conan Doyle s'est inspiré de Joseph Bell, son enseignant à la faculté de médecine, pour créer son célèbre détective anglais. Sa façon d'étudier ses patients, notamment par leurs mimiques, leurs accents et leurs vêtements, rappelle les techniques d'enquête de Sherlock Holmes. "J'ai utilisé et amplifié ses méthodes lorsque j'ai essayé de construire un détective scientifique", a admis l'auteur.
Joaquin Murrieta était un brigand né au Mexique en 1830. Ce mineur a rejoint un groupe de bandits sanguinaires dont les actions étaient dictées par l'appât du gain. Sa légende cependant le décrivait comme un justicier contre l'oppresseur anglo-américain, plus semblable au Zorro, créé par Johnston McCulley.
Si l'auteur n'a pas confirmé cette inspiration, les ressemblances entre le gentleman cambrioleur de Maurice Blanc et ce Marseillais né en 1879 sont frappantes. Cet anarchiste a plus de 150 méfaits à son actif. Il était adepte des déguisements et évitait autant que possible la violence. Celui qui visait principalement les villas de riches bourgeois a été arrêté en 1903.
Marguerite Gautier, héroïne de La Dame aux camélias, fait référence à une courtisane réelle parisienne nommée Marie Duplessis, qui a eu une relation avec l'écrivain Alexandre Dumas. Elle portait toujours des camélias et a été foudroyée par la tuberculose à 23 ans.
Ian Fleming s'est fortement inspiré de Dusko Popov pour créer son personnage de James Bond. Ce dernier était un agent double (anglais-allemand) d'origine serbe. L'auteur de la série de romans d'espionnage l'a rencontré pendant la Seconde Guerre mondiale autour d'un jeu d'argent. Il était courageux, charmeur et dépensait sans compter.
Au XVe siècle, en Roumanie, le prince Vlad III faisait régner la terreur. Sadique, paranoïaque, il a torturé de nombreux ennemis, notamment par l'empalement. Il est surnommé "Draculea", soit "fis de dragon" ou "fils du diable". Son nom a bien été repris par Bram Stoker pour son vampire aristocratique assoiffé de sang.
Charles Perrault pourrait s'être inspiré pour son tueur de femmes, Barbe Bleue, d'un baron du XVe, Gilles de Rais. Le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc tuait et violait des enfants lors de pratiques magiques dans son château. Il a été exécuté pour ses crimes. Certains estiment davantage qu'il s'agit d'une référence à Henri VIII qui a condamné à mort deux de ses épouses.
Lors d'une promenade en barque sur la Tamise, Alice Liddell, âgée de 10 ans, a demandé à un ami de son père, Charles Dodgson connu sous le nom de Lewis Carroll, de lui raconter une histoire. Il a alors improvisé l'histoire d'une petite Alice tombée dans le terrier d'un lapin. Alice Lidell lui a alors demandé de coucher cette histoire sur le papier.
Le héros des Misérables de Victor Hugo a un physique proche de celui d'Eugène-François Vidocq. Ils sont tous les deux forts. Envoyés au bagne de Toulon, ils ont essayé de redevenir d'honnêtes hommes, malgré leur passé de forçat.
George Francis Train a réalisé en 1870 un tour du monde en 80 jours. Il avait fait fortune dans le transport maritime et ferroviaire. Dans un but publicitaire pour promouvoir la rapidité des moyens modernes de locomotion, il s'est lancé dans ce voyage. En 1890, il a réalisé ce même exploit en 67 jours.
