Arsène Lupin, Zorro, Dracula... Voici les vraies personnes qui se cachent derrière ces héros de roman

Le Phileas Fogg de Jules Verne a réalisé le même exploit qu'un milliardaire

George Francis Train a réalisé en 1870 un tour du monde en 80 jours. Il avait fait fortune dans le transport maritime et ferroviaire. Dans un but publicitaire pour promouvoir la rapidité des moyens modernes de locomotion, il s'est lancé dans ce voyage. En 1890, il a réalisé ce même exploit en 67 jours.