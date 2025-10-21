Risque de tempête mercredi 22 octobre : ça va souffler fort dans ces départements, jusqu'à 130 km/h

Une vaste dépression va toucher une grande partie du pays à partir de ce mercredi 22 octobre. De nombreux départements sont concernés, et le phénomène pourrait rapidement être classé comme "tempête".

La soirée du mercredi 22 octobre 2025 pourrait être le départ d'une importante perturbation dans de nombreux départements français. En effet, Météo-France met en garde contre une "perturbation qui arrive par l'arc atlantique en cours d'après-midi et se dirige vers la façade est en passant par les régions centrales ainsi que l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand-Est", avant de prendre une toute autre dimension, pour la journée de jeudi.

Une information confirmée par La Chaîne Météo, qui parle d'une "profonde dépression" et du "renforcement du vent" dès la fin de nuit sur la façade atlantique, notamment entre la Bretagne et la Gironde. Jeudi, le centre dépressionnaire se positionnera sur la Manche. Des rafales à plus de 100 km/h sont attendues le long des côtes de la Manche, atlantiques et méditerranéennes.

Les côtes nord de la Bretagne et les Pyrénées-Orientales en alerte

À la mi-journée, les rafales les plus fortes se décaleront vers le centre, la vallée de la Loire et le nord-est, avant un "déferlement" près de la Méditerranée puis la Corse, avec localement des "rafales tempétueuses", précise La Chaîne Météo. Des rafales atteindront ponctuellement 120 km/h entre le Pays basque et la Charente-Maritime, voire 130 km/h dans les Pyrénées-Orientales selon France 3 Occitanie. Même constat pour les côtes nord de la Bretagne, avec des vents attendus jusqu'à 130 km/h, indique France Bleu.

À l'heure actuelle, il n'est pas question de tempête. Météo-France rappelle que "l'usage veut que les météorologues nomment tempêtes les rafales de vent approchant les 100 km/h dans l'intérieur des terres et 120 km/h voire 130 km/h sur les côtes", indique le média local. Avec l'intensité des vents attendus dans certaines régions, le terme de "tempête" pourrait donc être utilisé assez rapidement, dans la nuit de mercredi à jeudi, ou jeudi.

La tempête "Benjamin" redoutée

Comme révélé par La Chaîne Météo, si le phénomène venait à se renforcer dans les prochaines heures, et être classé en "tempête", elle porterait alors le nom de Benjamin. D'autres secteurs comme les hauteurs du Massif central (jusqu'à 100 km/h), les reliefs des Causses, Alpes et du Jura (jusqu'à 120 km/h), seront particulièrement exposés aux rafales de vent. Jeudi, en fin de journée, "la tramontane soufflera en tempête en cours d'après-midi, de même que le vent aux abords de la Corse pour la fin de journée", apprend-on.

La liste complète des départements concernés par les vents violents qui devraient s'abattre sur le pays sera communiquée demain par Météo-France, tout comme les niveaux de vigilance inhérents. La station météorologique précise pour l'instant que pour la journée de vendredi, le temps restera humide et venté mais une amélioration est prévue. "Un ciel de traîne" s'imposera sur la majorité du pays.