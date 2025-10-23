Tempête Benjamin : la trajectoire en direct, 19 départements en vigilance orange

Ce jeudi, la tempête Benjamin balaye la France. 19 départements sont placés en vigilance orange par Météo France pour vent, vagues submersion ou pluie inondations. Les rafales pourraient atteindre 170 km/h.

L'ESSENTIEL La tempête Benjamin - qui circule de la Manche vers la mer du Nord - touche la France depuis mercredi soir. Dans son bulletin de 6 heures, ce jeudi, Météo-France a placé 19 départements en vigilance orange pour vents violents, pluie-inondation ou vagues-submersion et prévient de "l'incertitude de la trajectoire (...) une aggravation du niveau vigilance est possible".

Seize départements sont concernés par les vents violents : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Manche, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Charente, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, ainsi que les Alpes-Maritimes, l’Aude, les Pyrénées-Orientales et les deux départements de Corse.

Quatre sont touchés par le risque de vagues et submersion : la Seine-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques. Et deux sont en vigilance orange pour pluie-inondation : le Cantal et la Corrèze.

En Corse, les rafales attendues sont de l'ordre de 120 à 140 km/h sur la Balagne, jusqu'à 160 à 170 km/h sur le Cap Corse. Sur les côtes de Manche : des rafales de 100 à 120 km/h "voire localement 130 km/h sont prévues sur le littoral", précise Météo-France. Des records de vent sont enregistrés sur le littoral, comme à La Rochelle avec 119,6 km/h ou à Cognac avec 107,6 km/h.

Concernant le phénomène "vagues et submersion", la tempête "Benjamin" circule en Manche, puis se décale ce jeudi matin en Mer du Nord. Les vents forts d'Ouest à Nord-Ouest dans le Golfe de Gascogne et en Manche génèrent de très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer (surcote).

En direct

08:59 - La tempête touche le bassin d'Arcachon Le Bassin d'Aracachon en proie à des vents violents. Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, des rafales entre 110 km/h et 130 km/h s'abattent sur la côte aquitaine et plus particulièrement à Andernos. 08:54 - Quelle évolution prévue cet après-midi ? De violentes rafales de vent entre 100 et 120 km/h concernent le littoral de la Manche entre le Cotentin, le littoral de la Seine-Maritime et la côte d'Opale, ce jeudi après-midi. "Dans les terres du nord de la France, les rafales les plus fortes atteignent entre 80 et 100 km/h", précise La Chaîne Météo. De plus, le vent se renforce nettement "en Méditerranée avec une forte tramontane avec des rafales entre 100 et 120 km/h et un vent d'ouest de 90-100 km/h du littoral varois aux extrémités de la Corse", apprend-on. Les 19 départements placés en vigilance orange par Météo-France pour la journée du jeudi 23 octobre 2025. 08:34 - "Les services de secours sont pleinement mobilisés", dit le ministre de l'Intérieur Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est exprimé ce jeudi matin sur X au sujet de a tempête Benjamin. "Les services de secours sont pleinement mobilisés. Je suis attentivement la situation et appelle chacun à la prudence notamment lors de vos déplacements et à respecter les consignes des autorités", dit le locataire de Beauvau. 08:27 - Des vents jusqu'à 142 km/h sur l’île de Ré Ce jeudi matin, des premiers relevés ont été effectués un peu partout sur le littoral Français au sujet du vent. 119 km/h à La Rochelle, 142 sur l’île de Ré, 124 km/h au Cap Ferret, 137 km/h à La Teste-de-Buch et 126 km/h sur la dune du Pilat. 08:16 - Déjà des trains supprimés à travers la France La conséquence de la tempête Benjamin est déjà visible sur le trafic ferroviaire. Tous les TGV entre La Rochelle et Paris sont supprimés, en Normandie, la circulation sera interrompue "sur la quasi-totalité des lignes normandes". En Centre-Val de Loire, en Nouvelle-Aquitaine et dans les Hauts-de-France, la circulation sera interrompue sur plusieurs lignes. Enfin, en Haute-Corse, "le trafic ferroviaire et routier pourra être perturbé", dit la préfecture. 08:12 - Des images saisissantes dans le Finistère Dans le Finistère, la mer se déchaîne depuis l'arrivée de la tempête Benjamin. Comme le montrent les photos de BFMTV, à Plobannalec-Lesconil (Finistère), les vagues "frappant les terres et un bateau de pêche", attestant de la violence des vagues et de la puissance du vent ce matin", la situation pourrait encore se dégrader dans l'après-midi. 08:02 - Chutes d'arbres et inondations dans la Manche BFMTV indique ce jeudi matin que les "sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus au moins 18 fois depuis 20 heures hier en raison de la tempête Benjamin". Arbres tombés, inondations, objets gênants... Les effets de la tempête Benjamin ne se sont pas fait attendre dans la région. En revanche, "aucun blessé n'est à déplorer sur le territoire", précise la chaîne info. 08:00 - Des vents jusqu'à 170 km/h sur le Cap Corse Ce jeudi 23 octobre, le vent d'ouest déjà soutenu se renforce encore, en particulier sur la côte atlantique et les côtes de Manche : "des rafales de 100 à 120 km/h voire localement 130 km/h sont prévues sur le littoral, et de 90 à 110 km/h dans l'intérieur des terres sont attendues" cet après-midi prévient Météo-France. Dans les corbières, et les plaines des Pyrénées-Orientales, les rafales sont de l'ordre de 100 à 130 km/h. en revanche, "le vent faiblit en cours d'après-midi", dit la station météorologique. En Corse, le vent se renforce en début d'après-midi. Les rafales attendues sont de l'ordre de "120 à 140 km/h sur la Balagne, jusqu'à 160 à 170 km/h sur le Cap Corse". Sur le relief et les versants orientaux, les rafales soufflent autour de 130 à 140 km/h. Sur la région de Porto-Vecchio et la région bastiaise les rafales sont de l'ordre de 90 à 110 km/h. 22/10/25 - 23:39 - Déjà des rafales à 116 km/h ! FIN DU DIRECT - Sur X, le météorologue Guillaume Séchet rapporte qu'à 23 heures, les rafales de vent atteignaient déjà les "116 km/h à la pointe du Raz (29)", les "109 km/h à l'île de Groix (56)", et les "108 km/h à la Pointe-de-Penmarc'h (29)". 22/10/25 - 22:29 - Le Cantal passe en alerte orange Dans son bulletin de 22 heures, Météo-France a placé le Cantal en vigilance orange pour "pluie-inondation". Ce sont donc désormais 19 départements qui sont en alerte orange jeudi, dont 16 pour vent. 22/10/25 - 21:24 - Cherbourg les pieds dans l'eau Selon le compte X de Météo Basse-Normandie, "les pluies sont importantes sur la région" normande, en particulier sur le Cotentin. Dans la commune de Cherbourg, la place de la Révolution, située en centre-ville, a d'ores et déjà les pieds sous l'eau.

EN SAVOIR PLUS

La soirée du mercredi 22 octobre a marqué le départ d'une importante perturbation qui va toucher toute la France. Météo-France a mis en garde contre une "perturbation qui arrive par l'arc atlantique en cours d'après-midi et se dirige vers la façade est en passant par les régions centrales ainsi que l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand-Est", avant de prendre une toute autre dimension, pour la journée de jeudi. Elle est particulièrement marquée par de fortes rafales. "Il y a une possibilité que ça devienne une bombe météorologique", a abondé justement le météorologue Patrick Marlière dans les colonnes du Parisien.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le vent s'est renforcé. "Des rafales de 100 à 120 km/h voire localement 130 km/h sont prévues sur le littoral, et de 90 à 110 km/h dans l'intérieur des terres sont attendues d'ici demain après-midi sur les départements en orange", prévient Météo-France. Dans le Puy-de-Dôme, le vent soufflera jusqu'à 130 km/h sur le relief. Le vent se renforcera dans la journée du côté du pourtour méditerranéen avec une forte tramontane de l'ordre de 100 à 130 km/h.

La Corse sera très touchée en début d'après-midi avec jusqu'à 170 km/h pour les rafales sur le Cap Corse et cela se poursuivra jusqu'à la nuit. Le nord de la France fera face à des rafales entre 80 et 100 km/h l'après-midi. D'autres secteurs comme les hauteurs du Massif central (jusqu'à 100 km/h), les reliefs des Causses, Alpes et du Jura (jusqu'à 120 km/h), seront particulièrement exposés aux rafales de vent. Ce jeudi 23 octobre, pas moins de 19 départements ont été placés en vigilance orange par Météo-France.

Météo-France indique qu'il "existe encore une incertitude" sur la trajectoire de la tempête Benjamin "et son creusement, et donc sur le vent et les cumuls de précipitations associés à cette dépression". En fonction de l'évolution des prévisions, "une aggravation du niveau vigilance vers le niveau orange" est encore possible sur plusieurs régions. La trajectoire de la dépression peut être suivi en direct avec la carte Windy ci-dessous.

Concernant l'alerte émise pour "vagues-submersion", les vent forts d'ouest à nord-ouest se renforcent dans le Golfe de Gascogne dans la nuit de mercredi à jeudi, puis en Manche jeudi matin, ce qui entraînera de "très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer (surcote)", précise la station météorologique. "Dans un contexte de marée de vive-eau (coefficients 83 jeudi matin et 81 jeudi soir), la conjonction de niveaux marins élevés et de fortes vagues risque d'engendrer des submersions marines par franchissement de paquets de mer sur les zones exposées du littoral des départements placés en vigilance "vagues-submersion". Le risque sera plus marqué au moment des pleines mers", précise-t-on.