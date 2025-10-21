La montre de Louis Boyard si chère qu'il la cache à la télé ? Le député LFI dénonce l'intox de la Rolex

Fustigé sur les réseaux sociaux et par certaines personnalités politiques, dont le président argentin Milei, le député LFI Louis Boyard s'est défendu concernant le port d'une prétendue montre de luxe à l'Assemblée nationale.

L'objet de tous les fantasmes et de tous les excès. Jeudi dernier, le député insoumis Louis Boyard était présent dans les couloirs de l'Assemblée nationale après le vote de la motion de censure déposée à l'encontre du gouvernement. Il a été interrogé en direct par des journalistes de la chaîne info BFMTV, mais ce n'est pas son intervention qui a suscité de vives réactions, plutôt un petit détail.

Avant de prendre la parole, on le distingue en arrière-plan en train d'enlever sa montre pour la placer dans sa poche. La séquence a rapidement inondé les réseaux sociaux, alimentant bon nombre de comptes hostiles à La France insoumise, taxant l'élu d'hypocrite, cachant un objet de valeur alors qu'il milite régulièrement contre les "ultra-riches".

Louis Boyard taclé par le président argentin Javier Milei

"Le député LFI Louis Boyard a été filmé en train de retirer discrètement sa montre de luxe (selon certains, une Rolex de quelques milliers d'euros) avant de fustiger les riches. C'est hypocrite et dévastateur", a par exemple déclaré le président du parti conservateur UPR, François Asselineau sur X. Preuve que la machine des réseaux sociaux s'est emballée, les images ont fait le tour du monde, jusqu'à arriver sur l'écran du président de l'Argentine, Javier Milei.

Proche de la sphère complotiste et de certains dirigeants controversés comme Donald Trump, Javier Milei s'est moqué de "l'hypocrisie de la gauche", toujours sur le réseau social X. Des propos auxquels le principal intéressé a réagi, pour tenter d'éteindre l'incendie face à la tornade médiatique. Manque de chance pour les détracteurs de Louis Boyard, il ne s'agissait pas du tout d'une Rolex, pas non plus d'une montre de luxe.

Une montre à 295 euros "offerte par mes amis"

"Désolé de vous décevoir mais je n'ai pas de Rolex, j'ai cette montre elle coûte 295 euros. C'est mes amis qui me l'ont offert pour l'anniversaire de mes 25 ans. Merci les gars. Je la porte sur plein de vidéos, juste, avant les interviews ou les plateaux, comme je parle avec les mains, je peux cogner sur des tables ou autres, j'ai pris l'habitude de l'enlever", explique-t-il dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux ce mardi 21 octobre.

En effet, cette montre Tissot est visible sur plusieurs de ses interventions médiatiques. "Comme trois de ses autres montres, toutes des Casio, évaluées entre 59,90 euros et 119 euros par nos recherches", indique Le Parisien. Louis Boyard déplore "une campagne de désinformation" qui le cible lui et LFI.

"Je ne sais pas quoi ajouter de plus si ce n'est que c'est encore une désinformation supplémentaire (...) ce sont les mêmes réseaux de désinformation qui au début du mois de septembre, faisaient croire qu'il y avait des problèmes dans mes comptes de campagne", poursuit-il. Il cible également "les réseaux d'extrême-droite, les réseaux Bolloré, les réseaux Stérin", comme acteurs de la désinformation en France.