Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 21 octobre 2025, 39 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Les résultats du tirage Euromillions seront délivrés vers 21h30. D'ici là, libre à chacun de tenter sa chance !

Et si vous deveniez millionnaire ? Voici l'offre de la Française des jeux qui propose ce mardi 21 octobre 2025, comme chaque mardi et chaque vendredi, un tirage de l'Euromillions. Ce soir, 39 millions d'euros sont promis à qui trouvera le résultat de l'Euromillions. Mais ce n'est pas tout ! Comme pour chaque tirage, un joueur ayant tenté sa chance remportera quoi qu'il arrive un million d'euros grâce au My Million, ce code de deux lettres et sept chiffres inscrit sur chaque grille vendue dans l'Hexagone.

Il faut dire que les chances de trouver les résultats gagnants au tirage Euromillions sont maigres : une sur un peu plus de 139 millions. Le fait qu'un code My Million soit forcément tiré au sort à chaque tirage permet ainsi de motiver l'assistance. Quoi qu'il en soit, le résultat du tirage du jour sera livré ici même vers 21h30/22h :

Quelle est la plus grosse cagnotte jamais remportée à un tirage de l'Euromillions ?

Si les 39 millions d'euros mis en jeu ce mardi soir sont alléchants pour le commun des mortels, ce montant est loin d'être le plus gros déjà remporté à un tirage de l'Euromillions. Pendant longtemps, la cagnotte maximale était plafonnée à 190 millions d'euros. Depuis quelques années, la Française des jeux et ses consœurs européennes, ce jeu étant commun à neuf pays, ont décidé de remonter le montant maximal à 250 millions d'euros. Mais cela s'est fait par étapes.

Tout d'abord, la cagnotte maximale est montée à 200 millions d'euros. Une fois atteinte, elle a été revue à la hausse de 10 millions, passant à 210 millions d'euros. Et ainsi de suite. En mars 2025, pour la toute première fois de l'histoire du jeu, la cagnotte a atteint pour la première fois les 250 millions d'euros. Le jackpot avait alors été remporté par un Autrichien le 28 du mois. Depuis, le méga jackpot record de 250 millions d'euros a de nouveau été proposé deux fois : une en juin 2025, le gros lot avait alors été remporté par un Irlandais, et une autre fois le 19 août, cette fois-ci remporté par... un Français !