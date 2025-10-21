"Des règles fondées sur le respect et la discipline" : voici les consignes qu'a reçues Nicolas Sarkozy en entrant en prison, ça ne rigole pas

Depuis son incarcération à la maison d'arrêt de la Santé, Nicolas Sarkozy doit respecter un règlement précis, dicté par un guide officiel émanant du ministère de la Justice. Les règles sont strictes.

Depuis son incarcération, Nicolas Sarkozy doit se plier à un règlement strict, appliqué à tout détenu. Ce règlement est détaillé dans le "Guide du détenu arrivant", un document officiel émanant du ministère de la Justice. Au total, 113 pages détaillent les conditions de détention des prisonniers ainsi que leurs droits et devoirs. "Être détenu, c'est être confronté à de nombreuses règles de vie spécifiques aux contraintes qu'entraînent la privation de liberté et la vie en collectivité. Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas vous soustraire à ces contraintes (par exemple les fouilles, les contrôles et l'interdiction de posséder certains objets)", peut-on lire d'emblée.

"La vie en collectivité implique également l'observation de règles de vie fondées sur le respect d'autrui, sur l'ordre et la discipline. Vous devez respecter le règlement intérieur et obéir aux personnels de l'administration pénitentiaire", est-il également inscrit. Il est composé de quatre grandes parties : l'incarcération, le quotidien, les règles de vie et la vie en prison.

Les premières heures d'un détenu, et donc de Nicolas Sarkozy, sont par exemple détaillées. On apprend qu'à son arrivée à la maison d'arrêt de la Santé, ce mardi, il a reçu le fameux guide d'accueil de la prison et son règlement intérieur. Vient ensuite le service de greffe où son identité est notée. On lui rappelle alors pourquoi il est incarcéré, ici pour des faits "d'association de malfaiteurs" dans l'affaire des soupçons de financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007.

Service médical, achats autorisés... Tout est répertorié

Ensuite, ses empreintes digitales sont prises, ainsi que sa photographie. Un numéro de détenu lui est attribué, appelé "numéro d'écrou". Sa carte d'identité intérieure à la prison est créée. Vient désormais le passage au vestiaire pour y déposer ses papiers d'identité et les objets interdits dans l'enceinte de la prison. L'ancien chef de l'Etat peut y laisser ses bijoux et son argent dans un coffre-fort, mais pourra conserver son alliance, sa montre et des objets religieux avant d'être fouillé.

Extrêmement précis, ce guide répond à de nombreuses questions inhérentes à l'incarcération. Vous souhaitez rencontrer les personnels de l'établissement ? Il est indiqué que le détenu peut librement demander à rencontrer le responsable de secteur, le chef de détention ou encore le directeur des services pénitentiaires. Prévention du suicide, service médical, argent, achats autorisés... Tout est expliqué pour que le détenu bénéficie de toutes les informations nécessaires.

Le guide précise, entre autres, les objets que Nicolas Sarkozy - comme tout autre détenu - a le droit de conserver. Une alliance, une chaîne avec une médaille religieuse, une montre, les objets achetés et autorisés, des vêtements personnels autorisés par le règlement intérieur, des photos de famille ou encore des documents nécessaires à une éventuelle formation. Les différents quartiers, les modalités pour communiquer avec ses proches et les droits sociaux du détenu sont également rappelés pour aiguiller le détenu.