Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 22 octobre 2025, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage du Loto aura lieu en milieu de soirée. Les joueurs peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15. Les résultats seront dévoilés ici même.

Seuls les fidèles du Loto devraient tenter leur chance ce mercredi soir. En effet, ce 22 octobre 2025, le tirage du Loto propose la cagnotte minimale qui puisse être mise en jeu, à savoir deux millions d'euros. Et pour cause, lors du précédent tirage de lundi, un petit chanceux est parvenu à trouver les résultats du Loto, remportant ainsi les trois millions d'euros qui étaient mis en jeu.

Les compteurs ont donc été remis à zéro ce soir, ou plutôt à deux millions d'euros. Une cagnotte qui ne devrait donc pas attirer les foules. Mais il n'en reste pas moins que deux millions d'euros, pour le commun des mortels, est une sacrée somme. Comme pour chaque tirage, qui ont lieu les lundis, mercredis et samedis, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 moyennant au minimum 2,20 euros.

Un super Loto d'Halloween le 31 octobre

Au minimum 13 millions d'euros seront mis en jeu. Dans le cas où d'ici là la cagnotte en jeu grossissait au point de dépasser les 13 millions d'euros le 31 octobre - ce qui semble peu probable au vu du nombre de tirages qui séparent les deux dates, le jackpot sera supérieur. Par ailleurs, si 10 codes LOTO permettent à chaque tirage à autant d'heureux élus de repartir avec 20 000 euros, le soir du 31 octobre, ce seront 50 codes permettant chacun de faire gagner 20 000 euros qui seront tirés au sort quoi qu'il arrive. À noter cependant que la grille sera vendue plus cher : comptez 3 euros au lieu de 2,20 euros.