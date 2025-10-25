"Jean-Michel dit Brigitte Macron" : la première dame confrontée aux fausses rumeurs jusque sur le site des impôts

De fausses rumeurs sur le genre de Brigitte Macron circulent depuis des années sur les réseaux sociaux, et la suivent jusque sur le site officiel des impôts, révèle un documentaire BFMTV diffusé dimanche soir.

Brigitte Macron est confrontée depuis plusieurs années à de fausses rumeurs sur son genre. Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux affirment que l'épouse du président a en réalité transitionné, et serait née de sexe masculin, sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Il s'agit en réalité de son frère, mais les rumeurs sont tenaces, jusqu'à amener le couple présidentiel à porter plainte, en France comme aux États-Unis. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là.

En septembre 2024, Brigitte Macron a la mauvaise surprise de découvrir que cette rumeur la suit jusque sur un site administratif officiel. "Comme beaucoup de Français, Madame Macron a consulté son espace personnel sur le site des impôts, impots.gouv.fr. Elle se connecte et voit qu'il n'est pas écrit Brigitte Macron, mais 'Jean-Michel dit Brigitte Macron'", explique Tristan Bromet, le directeur de cabinet de l'épouse d'Emmanuel Macron. Il témoigne dans le documentaire BFMTV consacré à la première dame, diffusé ce dimanche 26 octobre à 20h50. Documentaire qui montre comment une rumeur devient complot, et comment il est instrumentalisé pour atteindre le président de la République.

"Une boutade stupide et irréfléchie"

"Au-delà du haut-le-cœur, vous êtes totalement surpris", indique Tristan Bromet. "J'ai refait la manipulation avec elle, et effectivement… C'est une partie qui est réservée à votre identifiant, donc impossible à modifier", ce qui alimente l'incompréhension au moment de découvrir ce changement. Brigitte Macron a donc porté plainte pour que lumière soit faite sur cet incident. Deux personnes ont été identifiées et placées en garde à vue.

La chaîne d'information a pu les interroger dans le cadre de ce documentaire. Il s'agit d'un couple de quadragénaires corses, relate Le Figaro, qui a eu accès au film de 35 minutes en avant-première. Une "boutade stupide et irréfléchie", ont-ils assuré aux enquêteurs, une manière de "protester contre la politique du gouvernement".

La justice a déjà rendu un jugement : en première instance, les deux personnes ont été relaxées. Un "bug de l'administration fiscale" a été établi, expliquant le changement dans le nom de la première dame sur le site officiel des impôts. L'affaire ira toutefois plus loin, puisque Brigitte Macron a décidé de faire appel de la décision.