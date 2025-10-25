Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 25 octobre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Les résultats sont connus : découvrez le tirage du Loto de ce samedi 25 octobre 2025. La FDJ avait mis 3 millions d'euros en jeu.

Pour son nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux (FDJ) met en jeu un jackpot de 3 millions d'euros ce samedi 25 octobre 2025. Le dernier jackpot du Loto qui a été remporté a été tiré lundi. Le hasard a-t-il été aussi clément ? Pour décrocher le jackpot, il fallait trouver les cinq numéros gagnants parmi les 49 possibles, ainsi que le numéro chance, parmi les dix possibles. Ce qui n'est pas une mince affaire : pour tomber sur la combinaison gagnante, vous n'aviez qu'une chance sur plus de 19 millions ! Mais pas de panique, d'autres gains sont possibles. Mercredi, une personne a remporté 171 963,40 euros, et 20 autres se sont répartis 2 098,60 euros. Alors, faites-vous partie des gagnants ? Voici les résultats du tirage de ce samedi :

D'autres manières de gagner de l'argent grâce à la FDJ existent. Avec le Loto, dix numéros de grilles sont tirés au sort, faisant gagner à leur propriétaire 20 000 euros chacun. La liste s'est normalement affichée juste au-dessus de ce paragraphe, il ne vous reste qu'à vérifier. Et la semaine prochaine, la FDJ vous réserve une belle cagnotte : 62 millions d'euros à gagner pour le prochain tirage de l'Euromillions, mardi 28 octobre. Ce tirage est commun à plusieurs pays de l'Union européenne, mais là encore, il y a un petit twist : une personne est assurée en France de gagner un million d'euros grâce au code My Million.

Que se passe-t-il si un gagnant ne réclame pas son gain ? C'est ce qu'il s'est passé il y a peu : le récipiendaire du tirage MyMillion du 20 mai dernier n'a jamais réclamé son dû, et l'a donc définitivement perdu vendredi 18 juillet à 23h59, puisqu'elle avait soixante jours pour le faire. Il s'agit d'un gain dit de rang 1, l'argent a donc été reversé dans le Fonds cagnotte de la FDJ. Pour les autres gains, par exemple les milliers d'euros touchés par ceux ayant trouvé cinq bons numéros mais aucun numéro chance, les montants sont reversés à l'État.