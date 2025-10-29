Ouragan Melissa en direct : la Jamaïque dévastée, Cuba (déjà sous les eaux) se prépare au pire

Après le passage du dévastateur ouragan Melissa, la Jamaïque a été déclarée en "zone sinistrée" par le gouvernement. L'ouragan a atteint la côte sud de Cuba ce matin.

Images de la Jamaïque L'essentiel L'ouragan Melissa a frappé de plein fouet la Jamaïque ce mardi. Il a arraché sur son passage toitures et arbres et provoquant des pluies diluviennes, avec des vents soutenus se rapprochant des 300 km/h. Le Premier ministre a déclaré l'île en "zone sinistrée".

Dans son bulletin de 7 heures, le Centre américain des ouragans (NHC) indique que l'ouragan Melissa est de nouveau un ouragan de catégorie 3. Malgré cette baisse d'intensité, le NHC alerte sur un ouragan majeur et "extrêmement dangereux".

Hier, "plus de 530 000 Jamaïcains" étaient privés d'électricité, avait annoncé le ministre des collectivités locales Desmond McKenzie lors d'une conférence de presse. Cela correspond à près d'un cinquième de la population.

Melissa a atteint les côtes sud de Cuba vers 8h10 (heure de Paris) ce matin, "dans la province cubaine de Santiago de Cuba, près de la ville de Chivirico", selon le Centre national des ouragans des Etats-Unis. Des vents soutenus atteignant 195 km/h balayent le littoral. Les autorités locales ont déclaré "l'état d'alerte" dans six provinces de l'est du pays. Les Bahamas, Haïti, les îles Turques-et-Caïques et les environs des Bermudes devraient également être touchés par l'ouragan.

Avant même de toucher terre ce mardi en Jamaïque, l'ouragan y avait fait trois morts. Trois autres personnes ont été déclarées mortes en Haïti et un dernier en République dominicaine, avant l'arrivée de Melissa.

10:28 - Les Français de Cuba invités à "se mettre à l'abri" Le ministère des Affaires étrangères conseille aux Français présents à Cuba "de se mettre à l’abri avec une quantité suffisante d’eau et de vivres. Il convient également d’éviter les déplacements sur le littoral et à proximité de cours d’eau". 200 000 Français séjournent chaque année à Cuba. 10:10 - La Jamaïque lance un site pour recueillir des dons Les autorités jamaïcaines ont lancé un site internet pour mobiliser les ressources. "Le site permet aux utilisateurs de faire des dons en toute sécurité, de soumettre des promesses de dons, de signaler des urgences et de localiser les abris à proximité. Il est conçu pour aider les Jamaïcains, au pays comme à l’étranger, qui souhaitent contribuer aux efforts de reconstruction nationale", a expliqué le premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, sur X. La trajectoire de l'ouragan Melissa 09:45 - L'ouragan en route vers les Bahamas, Haïti épargné ? Après avoir frappé Cuba, "l'ouragan devrait s'affaiblir en se déplaçant vers le nord-est en direction des Bahamas et des Bermudes", indique la BBC. À Haïti, à l'est de Cuba, "la population s'est réfugiée dans des bâtiments tels que des écoles. On ne pense pas que l'œil de l'ouragan passera au-dessus d'Haïti", précise la chaîne info. 09:33 - Fortes pluies à Cuba Le président de l'Assemblée municipale de Cauto Cristo, Leonardo Naranjo Hernández, a partagé des images des pluies diluviennes qui s'abattent déjà sur l'île cubaine, quelques minutes après l'arrivée de l'ouragan Melissa, ce mercredi 20 octobre 2025. 09:24 - "Des heures difficiles nous attendent", prévient le Premier ministre cubain Le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, a indiqué "suivre de près les mesures prises dans chaque région" de Cuba. "Des heures difficiles nous attendent encore. Il est essentiel de continuer à agir avec discipline et responsabilité", prévient-il sur X. 09:12 - Les habitants de Black River se réfugient dans un commissariat Le commissariat de police de Black River est devenu un refuge pour les habitants dont les maisons ont été inondées. "Nous restons aux côtés de la communauté alors que nous affrontons ensemble l'ouragan Melissa", dit le commissariat sur X. 09:02 - Des scènes de désolation en Jamaïque Les scènes de désolation se multiplient en Jamaïque après le passage de l'ouragan Melissa. Comme dans le sud du pays, à Black River, dans la paroisse de Sainte-Élisabeth. Certains bâtiments sont entièrement détruits, les poteaux électriques dévastés. L'ambiance est apocalyptique sur place. 08:55 - Des dégâts considérables en Jamaïque En Jamaïque, les dégâts sont "considérables" après le passage de l'ouragan Melissa, mardi 28 octobre. Comme en atteste la photo publiée par l'agence Haïti Presse, certains bâtiments ont vu leurs toitures complètement arrachés et des torrents d'eaux coulent dans les rues de certaines villes du pays. 08:52 - Les toitures arrachées en image L'ouragan Melissa a traversé mardi la Jamaïque, arrachant sur son passage toitures et arbres et provoquant des pluies diluviennes, ce qui fait craindre des dégâts considérables. Sur la photo ci-dessous, on voit clairement les toitures arrachées. 08:38 - Un "atterrissage record" pour Melissa à Cuba "L'ouragan Melissa a fait un atterrissage record dans la province de Santiago à Cuba avec des vents allant jusqu'à 120 MPH (soit environ 194 km/h) et une pression centrale minimale dans les 950", indique Hurricane Chaser Chase, sur X. 08:22 - L'ouragan Melissa déjà au sud de Cuba L'ouragan Melissa a touché terre à Cuba en tant que tempête de catégorie 3, selon le Centre national des ouragans des États-Unis. Des vents soutenus atteignant 190 km/h balayent la côte sud du pays. 08:19 - 735 000 évacuations à Cuba Cuba se prépare au pire. Le président, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a indiqué dans la nuit de mardi à mercredi que "plus de 735 000 personnes ont été évacuées" et que les travaux d'évacuation se poursuivaient. Les personnes concernées par les évacuations résident notamment dans l'est du pays là où est attendu l'œil de l'ouragan, rétrogradé en catégorie 3. 08:02 - "Notre pays a été ravagé, nous allons reconstruire", promet le Premier ministre "Notre pays a été ravagé par l'ouragan Melissa, mais nous allons reconstruire et nous le ferons encore mieux qu'avant". "Je sais que beaucoup, en particulier ceux qui vivent dans les paroisses les plus touchées, se sentent découragés. (...) Nous nous mobilisons rapidement pour lancer les opérations de secours et de reconstruction, et nous serons à vos côtés à chaque étape", a déclaré le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness sur CNN. 08:00 - Des vents supérieurs à 400 km/h Des vents à plus de 400 km/h ont été enregistrés au plus fort de l'ouragan par un avion de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA). Il s'agit d'un record, indique sur RMC le météorologue Gaël Musquet. En surface, les vents ont flirté avec les 300 km/h. 07:59 - Melissa va bientôt toucher terre à Cuba "Melissa devrait bientôt toucher terre le long de la côte sud de l'est de Cuba en tant qu'ouragan majeur extrêmement dangereux", indique ce matin le National Hurricane Center. Sur place, des pluies diluviennes s'abattent déjà sur Santiago de Cuba alors que l'ouragan Melissa n'est pas encore là. 28/10/25 - 23:40 - Près des trois quarts des Jamaïcains privés d'électricité FIN DU DIDRECT - Alors que l'ouragan Melissa poursuit sa route en direction de Cuba, le Jamaïca Gleaner rapporte que la plupart des Jamaïcains ne recevraient plus l'électricité à cause des inondations généralisées. Dans le détail, le ministre du gouvernement locale, Desmond McKenzie, a affirmé en conférence de presse que plus de 530 000 clients seraient dans cette situation, soit 77% de la clientèle du service public de l'État insulaire. Des travaux sont déjà en cours pour restaurer au plus vite l'électricité, mais la priorité sera donnée aux hôpitaux et stations de pompage d'eau. 28/10/25 - 23:16 - Après la Jamaïque, Cuba se prépare Comme le rapporte le Jamaica Gleaner, les autorités de la province de Holguín, à l'est de Cuba, se sont préparées à évacuer plus de 200 000 personnes mardi. À noter qu'un nombre plus ou moins similaire de personnes ont été mises en sécurité dans la ville de Banes en vue du passage de l'ouragan Melissa. 28/10/25 - 22:32 - "L’œil de Melissa va s’éloigner de l’ouest de la Jamaïque ce soir", selon les dernières prévisions La dernière mise à jour du Centre national des ouragans des États-Unis avance que "l’œil de Melissa va s’éloigner de l’ouest de la Jamaïque ce soir". La tempête devrait ensuite se rendre au sud-est de Cuba en fin de soirée et tôt mercredi. Elle traversera a priori ensuite le sud-est ou le centre des Bahamas en fin de journée et s’approchera des Bermudes dans la journée de jeudi ou en soirée. 28/10/25 - 22:14 - La voie d'accès à un hôpital pour enfants barrée par la chute d'un poteau électrique La chute d'un poteau électrique sur l'avenue Arthur Wint, à Saint-Andrew, bloque la circulation et inquiète particulièrement. En effet, la voie permet d'accéder à l'hôpital Bustamante, un établissement pour les enfants. La chute d'un poteau électrique sur l'avenue Arthur Wint, à Saint-Andrew, bloque la circulation et inquiète particulièrement. En effet, la voie permet d'accéder à l'hôpital Bustamante, un établissement pour les enfants. Une équipe de la Jamaica Public Service est d'ores et déjà sur le pont. 28/10/25 - 21:48 - Cave Valley les pieds dans l'eau, mais pas de mort ou de blessé à déplorer Selon le coordinateur des catastrophe de Sainte-Anne, si Cave Valley connaît des inondations, il n'y a à ce stade pas de blessé ou de mort à déplorer. "Cave Valley est sujette à des événements similaires, donc les membres de la communauté sont plus proactifs que la plupart", remarque-t-il auprès du Jamaica Observer.

Les ravages qu'il a causés en Jamaïque sont "catastrophiques", a déclaré à CNN le ministre de l'Environnement, Matthew Samuda, faisant état d'inondations dans toutes les régions ainsi que de "graves dommages aux infrastructures publiques". L’ouragan Melissa, qui a durement frappé la Jamaïque, approche désormais de Cuba, où la population évacue les côtes. Sept personnes sont mortes en Jamaïque, en Haïti et en République dominicaine.

Dans son bulletin de 7 heures, le Centre américain des ouragans (NHC) indique que l'ouragan Melissa est de nouveau un ouragan de catégorie 3. Selon les coordonnées partagées par l'institut, son cœur se situe à une trentaine de kilomètres du sud de Cuba, et devrait toucher terre d'ici 10 heures (heure de Paris). "Melissa devrait bientôt toucher terre le long de la côte sud de l'est de Cuba en tant qu'ouragan majeur extrêmement dangereux", prévient le NHC.

L'aéroport international de Montego Bay dévasté

En Jamaïque, les vents ont dépassé les 300 km/h, détruisant tout sur leur passage. Selon des images circulant sur les réseaux sociaux, l'aéroport international de Montego Bay (Jamaïque) a été dévasté par l'ouragan. Les toits sont notamment cassés et le sol inondé. Des ondes de tempête très importantes sur toute la mer des Caraïbes sont attendues et "potentiellement mortelles le long de la côte sud de la Jamaïque". "La hauteur maximale de l'onde de tempête pourrait atteindre de 2,7 mètres à près de 4 mètres au-dessus du niveau du sol", ce qui provoquera des vagues très importantes met en garde le NHC.

Les vagues pourraient atteindre jusqu'à 8 mètres. "Les vents destructeurs, les ondes de tempêtes et les inondations catastrophiques vont s'aggraver en Jamaïque au cours de la journée et jusqu'à ce soir", a résumé le Centre américain des ouragans (NHC) dans son dernier bulletin. Les autorités craignent des risques majeurs comme des inondations côtières et des éboulements. Des risques aggravés par les sols déjà gorgés d'eau après les précipitations des dernières pluies. Ce danger pourrait durer jusqu'à deux ou trois jours.

D'autres territoires touchés

Mélissa devrait être l'ouragan le plus violent de l'histoire de la Jamaïque et plus largement de la région rapporte La Chaine Météo. Le denier ouragan majeur ayant touché la Jamaïque remonte à juillet 2024 : il avait été anormalement puissant pour la saison, avec de fortes pluies et des vents violents. Melissa pourrait se trouver un cran au-dessus, équivalent davantage à l'ouragan Gilbert de 1988, qui avait touché plusieurs pays de la zone et fait 300 victimes. Mélissa est déjà le cyclone en catégorie maximale le plus tardif jamais observé depuis 1924 en Jamaïque.

Après avoir passé la Jamaïque, l'ouragan Mélissa doit se décaler vers Haïti, la République dominicaine et l'est de Cuba, mercredi, avec une puissance qui diminue légèrement. Jusqu'à 50 centimètres de pluie sont tout de même attendus à Cuba et à Haïti, des dégâts sur les infrastructures sont appréhendés. Mercredi, le phénomène devrait se situer sur le sud des Bahamas et sur les îles britanniques Turques-et-Caïques.