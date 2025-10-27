Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 27 octobre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, quatre millions d'euros sont mis en jeu. Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Le tirage de ce lundi 27 octobre 2025 fera-t-il un millionnaire ? Telle est la question. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Pour cela, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou directement sur le site ou l'application de la Française des jeux et d'acheter une grille. Sur celle-ci se trouvent 49 chiffres et 10 numéros Chance. Pour pouvoir valider sa grille, il faut au minimum cocher cinq chiffres compris entre un et 49 et un numéro Chance. La grille est alors facturée 2,20 euros.

À noter qu'il est possible d'augmenter ses chances en cochant davantage de chiffres sur une même grille. Cependant, le coût de la grille ne sera pas le même. Qui dit plus de chances d'être le grand gagnant du jour, dit également prix plus élevé : comptez 4,40 euros pour un deuxième numéro Chance et 13,20 euros pour un sixième chiffre. Tous les résultats Loto seront délivrés ici même vers 21 heures :

Une semaine à quatre tirages Loto

Habituellement, la Française des jeux organise un tirage Loto chaque lundi, mercredi et samedi. Mais à l'occasion d'Halloween ce vendredi 31 octobre 2025, la FDJ proposera un quatrième tirage. Et ce sera sans aucun doute LE tirage à ne surtout pas manquer cette semaine. Treize millions d'euros seront en effet mis en jeu vendredi soir, ainsi que 50 codes LOTO permettant chacun de remporter 20 000 euros.

Il est dès à présent possible de tenter sa chance pour cet incontournable tirage Loto. Les résultats seront connus vendredi à 21 heures. En cas d'absence de grand vainqueur, le jackpot sera remis en jeu le tirage suivant moyennant un million d'euros de plus, soit 14 millions d'euros. Mais espérons que le gros lot soit remporté dès vendredi soir !