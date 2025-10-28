Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 28 octobre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Les résultats Euromillions seront dévoilés ici même vers 21h30/22 heures environ. D'ici là, libre à chacun de tenter sa chance au tirage !

Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 28 octobre 2025 sera-t-il celui qui changera à jamais votre vie ? La réponse ne sera malheureusement connue qu'après le tirage, une fois les résultats Euromillions dévoilés. En attendant, les personnes qui le souhaitent peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15 sur le site ou l'application de la Française des jeux, directement depuis leur canapé, ou en point de vente FDJ, soit généralement dans un bureau de tabac.

Pour participer, rien de bien compliqué : il suffit de cocher cinq chiffres parmi les 50 proposés et deux numéros étoile entre les 12 possibles. Le plus dur est d'attendre le tirage en s'imaginant ce que l'on pourrait faire en cas de victoire. Ce mardi soir, ce sont pas moins de 62 millions d'euros qui sont mis en jeu, une sacrée somme même si on est loin de la plus grosse cagnotte qui puisse être proposée, celle-ci étant désormais de 250 millions d'euros ! Quoi qu'il en soit, le résultat Euromillions sera livré ici même en milieu de soirée :

Un tirage spécial Halloween en fin de semaine

Pour les amateurs de belles cagnottes, sachez qu'un tirage exceptionnel sera organisé ce vendredi 31 octobre à l'occasion de la fête d'Halloween. Au programme : un gros lot de 13 millions d'euros. Cinquante codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront également tirés au sort, faisant ainsi autant de gagnants.

Des montants pas très intéressants à première vue en comparaison des 62 millions d'euros mis en jeu ce mardi soir. Toutefois, à y regarder de plus près, il y a un "mais". En effet, au tirage Euromillions, du fait du nombre de combinaisons possibles, un joueur qui ne parie que sur une combinaison classique a une chance sur plus de 139 millions de trouver les résultats gagnants. C'est sept fois moins de chance qu'au Loto puisqu'un joueur, dans les mêmes conditions, aura une chance sur plus de 19 millions de devenir millionnaire ! À bon entendeur...