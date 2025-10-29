Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 29 octobre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce tirage Loto, cinq millions d'euros sont mis en jeu. Les résultats seront connus vers 21 heures et annoncés ici même.

Qui dit mercredi à la FDJ, dit tirage du Loto. Ce 29 octobre n'y coupe pas. La Française des jeux organise un tirage Loto proposant jusqu'à cinq millions d'euros à qui trouvera le bon résultat du jour. Moyennant minimum 2,20 euros, toute personne majeure peut participer à ce tirage. Les résultats seront connus en milieu de soirée. Annoncée sur TF1 et sur le site et l'application de la Française des jeux, la combinaison gagnante du jour sera dévoilée sur cette page dans la foulée. En attendant, libre à chacun de tenter ou non sa chance.

En effet, au Loto, il existe plus de 19 millions de combinaisons, toutes susceptibles d'être tirées au sort. Difficile dans ces conditions d'établir une réelle stratégie qui permettrait de remporter le jackpot quoi qu'il arrive. Le mieux est de s'en remettre au hasard ou de faire une confiance aveugle en ses chiffres porte-bonheur.

Un dernier tirage d'essai avant le gros lot du mois !

Le tirage Loto de ce mercredi est le dernier avant LE grand et unique super tirage du mois. À l'occasion d'Halloween, la Française des jeux proposera vendredi un jackpot de 13 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Si la grille classique sera exceptionnellement vendue 3 euros, soit 80 centimes de plus qu'en temps normal, c'est parce que 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront tirés au sort, faisant autant de gagnants. En temps normal, seulement 10 codes LOTO sont tirés au sort.

Il est dès à présent possible de tenter sa chance pour le tirage spécial Halloween, que ce soit en point de vente FDJ, sur le site internet ou sur l'application. Les résultats seront connus vendredi soir sur les coups de 21 heures. En cas d'absence de grand vainqueur, il est bon d'avoir en tête que le gros lot sera forcément remis en jeu lors du tirage suivant, soit samedi.