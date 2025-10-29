Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 29 octobre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce tirage Loto, cinq millions d'euros étaient mis en jeu. Les résultats sont désormais disponibles.

Qui dit mercredi à la FDJ, dit tirage du Loto. Ce 29 octobre n'y a pas coupé. Alors que la Française des jeux proposait cinq millions d'euros aux participants du Loto, le résultat est sans appel : il y a eu un grand gagnant ! Quelqu'un est en effet parvenu à trouver les cinq chiffres et le numéro Chance du jour. Il ou elle remporte donc les cinq millions d'euros, de quoi envisager l'avenir plus sereinement, c'est certain !

À noter qu'une grille a également été cochée des cinq bons chiffres, mais pas du bon numéro Chance. Son ou sa propriétaire repart ainsi avec 160 548,10 euros. Par ailleurs, pas moins de 21 grilles ont aussi été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance. Leurs propriétaires empochent chacun 1 865,90 euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats Loto du jour :

Tirage du 29/10/2025 6 - 7 - 34 - 35 - 45 et le numéro Chance 8

Joker+ 3 882 177

Option 2nd tirage : 6 - 13 - 25 - 29 - 36

10 codes gagnants : B 7251 5901 - C 6525 8058 - O 7050 6463 - P 6779 3238 - R 7498 0783 - R 9507 7579 - S 2023 6464 - T 6765 7246 - V 2146 8579 - W 8560 4116

Un dernier tirage d'essai avant le gros lot du mois !

Le tirage Loto de ce mercredi était le dernier avant LE grand et unique super tirage du mois. À l'occasion d'Halloween, la Française des jeux proposera vendredi un jackpot de 13 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Si la grille classique sera exceptionnellement vendue 3 euros, soit 80 centimes de plus qu'en temps normal, c'est parce que 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront tirés au sort, faisant autant de gagnants. En temps normal, seulement 10 codes LOTO sont tirés au sort.

Il est dès à présent possible de tenter sa chance pour le tirage spécial Halloween, que ce soit en point de vente FDJ, sur le site internet ou sur l'application. Les résultats seront connus vendredi soir sur les coups de 21 heures. En cas d'absence de grand vainqueur, il est bon d'avoir en tête que le gros lot sera forcément remis en jeu lors du tirage suivant, soit samedi.