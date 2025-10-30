Nord. "J'étais très inquiet tous les soirs" : cette commune rallume l'éclairage public la nuit, la raison invoquée fait sourire

Trois ans après avoir décidé d'éteindre la plupart des éclairages publics, la ville de Douai a rallumé la lumière dans toutes les rues. Si elle explique sa décision, les habitants ont une toute autre analyse.

La lumière est revenue dans les rues de Douai. La commune du Nord avait décidé de mettre fin à l'éclairage public dans la plupart des secteurs de la ville en 2022 en raison de l'explosion des coûts de l'énergie. Seules quelques zones placées sous vidéoprotection ou éclairées par des installations en LED avaient été épargnées par l'extinction des éclairages sur les voies publiques. Une mesure qui "a permis d'économiser 40% d'énergie ces deux dernières années " selon la municipalité de Douai. Mais après trois ans de nuits plongées dans le noir, la Ville a décidé de rallumer la lumière partout, du coucher au lever du soleil, depuis le vendredi 24 octobre 2025.

Une décision qui ne signe pas un retour en arrière et n'est pas présentée comme la réparation d'une erreur par les autorités. Au contraire, le ville de Douai se félicite des investissements qu'elle a réalisés pour permettre la transition de l'éclairage public vers la technologie LED, laquelle permet d'avoir de la lumière à moindre coût dans les rues. La municipalité indique avoir investi 3,9 millions d'euros au total en 2022 et 2025.

"Plus économique (80% d'économies d'énergie par rapport à l'éclairage traditionnel) et ajustable en fonction de l'activité nocturne (abaissement de puissance en cœur de nuit), le déploiement des luminaires LED atteint aujourd'hui 64% du patrimoine communal ", explique la Ville. Et l'effort doit se poursuivre puisque la municipalité souhaite équiper 83% du territoire de luminaires LED d'ici 2026.

Si la mairie salue ses efforts, elle est obligée de reconnaître que les économies réalisées par les technologies LED ne sont pas la seule, ni la principale raison de retour de la lumière dans les rues une fois la nuit tombée. Le rallumage de l'éclairage public est une réponse au sentiment d'insécurité exprimé par plusieurs habitants depuis 2022. Un phénomène qui s'observe dans toutes les communes recourant à l'extinction totale ou partielle des éclairages publics. Douai n'a pas fait exception : "On se sentira plus en sécurité" commente un habitant sur les réseaux de la Ville dénonçant le "véritable coupe-gorge" qu'était, selon lui, devenues les rues de Douai sans lumière. "Quand vous rentrez du travail en vélo vers 2h du matin comme ma compagne l'a fait, ça craint, j'étais très inquiet pour elle tous les soirs", ajoute le même homme.

Nombreux sont les habitants à s'être réjouis du retour de l'éclairage public, nombreux sont aussi ceux qui estiment que la décision n'a pas été prise pour eux, mais en vue des prochaines élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2026. Le rallumage de l'éclairage à six mois du scrutin, alors que les plaintes ne datent pas d'hier, a mis la puce à l'oreille de certains : "Les élections approchent ! La sécurité des douaisiens devient un enjeu", analyse une internaute sous la publication de la mairie. "Il est temps, bientôt les élections", répond une autre personne concernée rejointe par plusieurs commentaires.