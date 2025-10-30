Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 30 octobre 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroDreams du jeudi 30 octobre. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 30 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 10,8 millions d'euros.

Que diriez-vous de devenir rentier ? Et pas de n'importe quelle somme. La Française des Jeux met en jeu 30 000 euros par mois pendant 30 ans avec le tirage de l'EuroDreams. Cela correspond à une somme de 10 800 000 euros ! Avec autant d'argent, vous pourriez dire au revoir à vos problèmes financiers et dire bonjour aux vacances où vous le voulez, à une nouvelle belle et grande maison et aux cadeaux à vos proches.

Mais le saviez-vous ? Si le jeu EuroDreams venait à s'arrêter avant que les gagnants n'aient terminé de toucher leur "rente", le virement par mois serait arrêté. Les gagnants recevraient alors la totalité de leurs gains en une seule fois, soustrait de ce qu'ils ont déjà touché. Mais rien ne dit que le jeu risque de s'arrêter. En effet, les autres loteries de la Française des Jeux existent depuis de nombreuses années et ont trouvé un véritable succès. Le Loto existe depuis 1976 et l'Euromillions depuis 2004.

Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroDreams en direct dans cet article.

La chance vous sourira-t-elle ce soir ? Pour cela, il faut jouer ! Alors rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente physique de la Française des Jeux. Vous devrez remplir au moins une grille, à 2,50 euros, en cochant six numéros et un N°Dream. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot !