Vigilance pour vents violents : les départements concernés par la mise en garde, de fortes rafales attendues

Le vent va souffler en France dans ces prochains jours. Certains départements sont particulièrement en alerte dès ce vendredi 31 octobre.

Les rafales sont fréquentes en France ces dernières semaines. Ce vendredi 31 octobre, des départements font de nouveau face au vent. C'est pourquoi Météo-France a placé les Côtes-d'Armor et le Finistère en vigilance jaune pour vents violents pour la journée. Cette alerte fait suite à une nouvelle perturbation active qui touche l'ouest du pays. Les rafales peuvent atteindre les 70 km/h sur la côte. Des averses orageuses sont aussi possibles en soirée. Les deux départements bretons sont d'ailleurs en vigilance jaune orages. "Des rafales entre 60 et 80 km/h sont attendues sur le relief des Pyrénées-Atlantiques. Des rafales entre 60/70 km/h sont attendues en vallée du Rhône", ajoutent Météo-France. Le Rhône reste, pour sa part, en vigilance jaune pour crues.

Le vent continuera de toucher le pays samedi, le Morbihan rejoignant les deux autres départements bretons en vigilance jaune. Il peut donner l'impression d'une certaine fraicheur. De nouveau, les rafales seront autour de 60-70 km/h et seront aussi actives sur l'ouest de la chaine pyrénéenne. Près de la Méditerranée, du vent marin est également attendu, avec Mistral et tramontane soufflant à 60 km/h.

Des coups de vent pendant plusieurs jours

La France reste en lisière d'un flux très perturbé venus des îles britanniques et les restes de l'ouragan Melissa s'approchent progressivement de l'Europe de l'ouest. "L'influence océanique dynamique entre l'Atlantique et les îles britanniques propice à des coups de vent sur l'ouest de la France et le retour de l'ex-ouragan Melissa dans la circulation d'ouest à partir du 1er novembre dans le nord du périmètre des Açores va entretenir cette phase douce et humide sur le proche Atlantique", a déclaré le météorologue Yann Amice pour Actu.fr.

Il en sera de même pour dimanche. Une nouvelle dépression pourrait apporter du vent assez fort sous la pluie, de nouveau par l'ouest. Les imperméables seront donc les bienvenus. Il faudra attendre lundi 3 novembre pour que le vent bascule au secteur sud-ouest et que le temps redevienne plus calme.