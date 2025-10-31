Résultat du Super Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 31 octobre 2025 [EN DIRECT]

SUPER LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Super Loto de ce vendredi 31 octobre. Pour Halloween, la FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 13 millions d'euros.

En cette soirée d'Halloween, vous allez sûrement voir des choses qui font peur. Des vampires, des fantômes, des araignées géantes… Mais si, pour vous rassurer au milieu de cette soirée de l'horreur, vous remportiez la somme de 13 millions d'euros ? C'est le jackpot mis en jeu ce 31 octobre 2025 pour le Super Loto d'Halloween qui pourrait vous permettre de passer une nuit bien plus douce que prévu.

Les esprits censés se réveiller cette nuit vont-ils vous porter chance ? Avec 13 millions d'euros en poche, vous auriez largement de quoi profiter du jour férié qui suit. Cela pourrait vous permettre d'improviser un week-end à la dernière minute : sauter dans un train dès le lever du soleil, une fois les esprits endormis à nouveau, pour profiter d'un déjeuner au bord de la mer, suivi d'une session shopping et d'une nuit dans le plus bel hôtel que vous trouverez !

Retrouvez en direct les résultats du tirage dans cet article

Mais tout cela ne sera possible que si vous jouez. Alors espérons que cette nuit si particulière vous guide pour trouver les cinq bons numéros ainsi que le numéro chance. Pour ce Super Loto Halloween, une grille vous coûtera trois euros.