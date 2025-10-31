Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 31 octobre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroMillions du vendredi 31 octobre. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 75 millions d'euros.

75 millions d'euros, c'est au moins 75 raisons de jouer à l'EuroMillions ce vendredi 31 octobre. Pour cette dernière soirée du mois d'octobre, qui a un sens mystique pour beaucoup d'entre nous, tentez votre chance de pouvoir totalement changer de style de vie. Fini les fins de mois difficiles, les privations et le fait de regarder les prix de tout ce que vous achetez. Avec 75 millions d'euros, vous auriez largement de quoi vous offrir ce que vous voulez, ainsi qu'à vos proches !

Retrouvez les résultats du tirage en direct dans cet article

Saviez-vous qu'un couple de joueurs de l'EuroMillions avait remporté le jackpot le même soir, en 2009 ? Les chances pour qu'un tel événement ne se produise sont infimes ! Déjà, il y a une chance sur 140 millions de trouver les 5 numéros et les deux étoiles. Mais en plus, les deux amoureux avaient l'habitude de toujours jouer les mêmes numéros. Ils ne se sont pas concertés et ont tous les deux acheté la même grille, le soir où leur combinaison fétiche est tombée !