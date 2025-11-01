Chèques énergie, heures creuses : ce qui change au 1er novembre

Comme à chaque début de mois, il y a du changement. Les chèques énergie vont être distribués, il y a du nouveau concernant les heures creuses et la trêve hivernale commence.

Nous sommes le 1er novembre 2025, l'occasion de se pencher sur les nouveautés qui arrivent ce mois-ci. Tout d'abord, c'est le début de la trêve hivernale. Comme chaque année, du 1er novembre au 31 mars, les expulsions locatives sont suspendues même en cas de loyer impayé. Cela a pour but de protéger les personnes les plus vulnérables en hiver.

Le "mois sans tabac"

C'est aussi le début du "mois sans tabac". Pour sa dixième édition, le dispositif porté par le ministère de la Santé et de l'Accès au soin ainsi que par Santé publique France encourage les fumeurs à arrêter le tabac pendant 30 jours. En arrêtant pendant un mois, les chances de reprendre au mois de décembre sont plus faibles.

En s'inscrivant sur le site du "mois sans tabac", les fumeurs qui le souhaitent bénéficient d'un kit d'aide pour l'arrêt, avec un programme sur 40 jours, de l'assistance gratuite d'un tabacologue et de nombreuses infos et contenus encourageants. Pour rappel, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France, avec 75 000 décès par an.

Évolution des heures creuses

Dès ce 1er novembre, les plages horaires des heures creuses évoluent afin d'adapter la consommation à la production d'énergie. Ce changement intervient alors que la part d'énergies renouvelables, notamment solaire, dans le total de la production énergétique française augmente.

Du 1er novembre au 31 mars, les tarifs de l'électricité seront plus bas de 23 h à 7 h, avec au moins cinq heures consécutives. Les heures creuses seront déplacées en journée, de 11 h à 17 h, entre le 1er avril et le 31 octobre.

Les 1,7 million de clients concernés, c'est-à-dire ceux qui ont souscrit à "une offre de fourniture heures pleines/heures creuses qui comporte des heures creuses l'après-midi et la nuit", comme l'explique Enedis, seront informés par leur fournisseur d'électricité. Les 9,3 millions d'autres clients seront concernés par ce changement entre décembre 2026 et octobre 2027.

Les pensions de retraite complémentaires pas revalorisées cette année

Habituellement, les pensions de retraite complémentaires sont revalorisées au 1er novembre. Elles l'ont été de 1,6 % en 2024 et de 4,9 % en 2023. Les salariés du secteur privé voient leur retraite complémentaire versée par le régime Agirc-Arrco, mais les représentants des organisations syndicales et patronales ne sont pas parvenus à un accord, lors de leur réunion du 17 octobre.

Les frais bancaires après un décès sont maintenant plafonnés

C'est une nouveauté qui entrera en vigueur le 13 novembre. Lors de la clôture du compte d'un défunt, les banques vont être plafonnées sur les frais qu'elles peuvent vous réclamer. Ceux-ci sont limités à 1 % du montant total des comptes et épargnes de la personne décédée et ne pourront pas excéder 850 Euros. Ce montant sera revalorisé à chaque 1er janvier.

Les banques ne pourront pas réclamer de frais dans le cas où le solde total des comptes et de l'épargne du défunt est inférieur à 5 910 Euros, ou s'il s'agit d'un mineur.

Les chèques énergie vont être envoyés

Ils arrivent enfin ! Habituellement, les chèques énergie sont distribués au printemps mais cette année, ils le sont exceptionnellement en novembre. Entre le 3 et le 7 pour les premiers, puis entre le 7 et le 21 pour les suivants. En moyenne, le montant est de 150 Euros par foyer mais il peut atteindre les 277 Euros. Ils ont été créés en 2018 afin de soutenir les ménages qui ont du mal à payer leur facture d'énergie.

Les pneus d'hiver obligatoires dans plusieurs départements

Dès ce samedi 1er novembre, et jusqu'au 31 mars, il sera obligatoire d'équiper son véhicule de pneus hiver dans 34 départements. Si ce n'est pas le cas, il faudra avoir des chaînes ou des chaussettes à neige. Les départements concernés sont les plus touchés par les risques de neige ou de verglas sur les routes. Il s'agit des massifs montagneux comme les Alpes, la Corse, le massif du Jura, les Pyrénées, le massif vosgien et le Massif central.