Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 3 novembre 2025, 15 millions d'euros en jeu

LOTO. Un incroyable jackpot est proposé ce lundi 3 novembre à l'occasion du premier tirage Loto de la semaine. Les résultats seront délivrés vers 21 heures.

Non, vous ne rêvez pas ! Ce lundi 3 novembre 2025, la Française des jeux propose bel et bien un incroyable tirage Loto. Pour commencer la semaine, ce ne sont pas 10 ou 13 millions d'euros qui sont en jeu, mais bel et bien 15 millions d'euros. Et pour cause, vendredi dernier, à l'occasion d'Halloween, la FDJ avait mis en place un tirage exceptionnel du Loto. Une cagnotte de 13 millions d'euros était proposée en sus de 50 codes permettant chacun d'empocher 20 000 euros.

Faute de vainqueur vendredi, le gros lot avait été remis en jeu samedi avec un million d'euros de plus au compteur. Sans vainqueur là encore. Ce lundi c'est donc 15 millions d'euros qu'il est possible de remporter, à condition de trouver le résultat Loto, mais avant toute chose, à condition de... jouer ! La grille classique coûte 2,20 euros. Les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Les résultats seront délivrés vers 21 heures. En revanche, ce seront bien seulement 10 codes LOTO qui seront tirés ce soir, et non plus 50 !