Calvados. Une "teen party" pousse la préfecture à fermer une boîte de nuit, 400 ados ont participé à un événement épinglé par les autorités

La préfecture n'a pas apprécié la manière dont s'est déroulée une teen party à Vire Normandie.

La discothèque Le Tiffany, située à Vire Normandie dans le Calvados, est contrainte de fermer ses portes jusqu'au 12 novembre 2025, sur décision de la préfecture. Comme le rapporte La Voix, le bocage, la mesure concerne l'organisation d'une teen party au sein de l'établissement.

Michel Guérinel, gérant de la discothèque depuis plus de 30 ans, se dit surpris par cette décision. Cette année, il a organisé cinq teen party, des événements destinés aux adolescents âgés de 13 à 16 ans. Selon lui, ces soirées sont encadrées et surveillées par plusieurs adultes, afin de garantir la sécurité des jeunes participants.

La dernière teen party en date avait eu lieu le 22 octobre, de 19h à 23h, avec un dispositif pensé en amont. "Il y en a partout en France. C'est bien réglementé. On était 6 adultes à surveiller les 400 ados. Alors que par exemple, dans un collège, il y a un seul surveillant pour 600 gamins", a-t-il fait savoir.

"C'est l'intérêt de ces teen party"

La préfecture reproche portant à l'établissement d'avoir accueilli des mineurs non accompagnés de majeurs. Ce point est précisément ce qui a motivé l'arrêté préfectoral. La conséquence pour Le Tiffany est une fermeture de 15 jours, du 29 octobre au 12 novembre 2025, période qui coïncide avec l'une des fêtes les plus importantes de l'année, Halloween, entraînant une perte financière significative pour le gérant.

Michel Guérinel tente d'obtenir un rendez-vous avec le préfet du Calvados pour expliquer la situation, tandis que son avocat travaille à contester l'arrêté. Pour lui, laisser les jeunes en autonomie est important. "C'est justement l'intérêt de ces teen party. Les ados ne veulent pas des parents et même les parents nous disent qu'ils ne veulent pas rester 4 heures à les attendre ou les surveiller. C'est notre boulot à nous", s'est-il défendu auprès de La Voix. Bien qu'il affirme ne rien avoir à se reprocher, il a décidé de suspendre temporairement l'organisation de teen party dans son établissement.